W poprzednich latach koncerty pod hasłem: "Kolędy do nieba", zainicjowane przez Jolantę Janus, organizowane były dla Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, której szefem jest prof. Janusz Skalski. Tym razem, decyzją prof. Skalskiego, zmienił się cel wydarzenia, bowiem wsparcia potrzebuje też Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej USD w Prokocimiu. Jej szefem jest obecnie prof. Szymon Skoczeń.

- Ta klinika ma fantastyczne wyniki, jedne z najlepszych w kraju. Aż 80 proc. dzieci w pełni wraca do normalnego życia. Dzieje się tak dlatego, że są dobrze leczone, ale to leczenie jest kosztowne, wymaga wielu aparatów i sprzętu, na które ciągle brakuje pieniędzy. Budżet szpitala nie wystarcza, by dyrekcja zaopatrzyła klinikę we wszystko, co jest niezbędne lekarzom. Również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb. Dlatego takie koncerty jak ten są konieczne - mówił prof. Janusz Skalski, zachęcając publiczność do otwarcia serc i portfeli. Jak dodał, szczególnie brakuje pieniędzy na kontynuowanie podstawowej terapii nowotworowej u dzieci.

Z kolei prof. Walentyna Balwierz, prezes Fundacji Wyspy Szczęśliwe, do niedawna szefowa Kliniki Onkologii i Hematologii, zauważyła, że każdego roku w Polsce diagnozowanych jest 1,2 tys. nowych zachorowań na nowotwory wśród dzieci.

- W klinice Prokocimiu co roku rozpoczyna się leczenie ponad 100 dzieci, a ponad 200 ma kontynuowaną terapię. Z roku na rok rośnie też liczba dzieci, które zostają wyleczone z nowotworu i kontynuują naukę, a w przyszłości zakładają rodziny, mają zdrowe dzieci, pracują, są w pełni zdrowymi obywatelami. By to było możliwe, muszą przejść kosztowne leczenie, podczas którego nie można stosować półśrodków - opowiadała prof. Balwierz.

W trakcie koncertu wystąpili wybitni artyści polskiej (i nie tylko) sceny muzycznej i operowej: Renata Żełobowska-Orzechowska, Mariusz Pędziałek, Leszek Długosz, Marek Michalak, Tamara Kalinowska oraz goście specjalni - Edyta Piasecka i Sławomir Naborczyk. Towarzyszyła im orkiestra Krakowskiej Młodej Filharmonii pod dyrekcją Tomasza Chmiela.