Kraków. Plany Muzeum Narodowego  

Symbolicznym nawiązaniem do nowych planów muzealnych, było przedstawienie ich w modernistycznym budynku dawnego Hotelu Cracovia, który po adaptacji będzie oddziałem MNK. Konferencja odbyła się w sali, gdzie znajduje się mozaika "Miasta", wykonana w 1965 r. przez Helenę i Romana Husarskich, w nowoczesnej, ich autorskiej technice piropiktury. Mozaikowy fryz przedstawiający charakterystyczne miejsca miast europejskich, był przez wiele lata zakryty ścianą gipsowo kartonową. Odsłonięto go w styczniu 2017 r.

- Wybraliśmy to miejsce nieprzypadkowo. Chcemy pokazać, że celem pięciu lat naszej kadencji jest otwarcie nowego rozdziału w historii Muzeum Narodowego, zarówno ze względu na kwestie inwestycyjne jak i programowe. Przychodzimy do muzeum po to, by zrealizować wielki plan inwestycyjny, który kształtując się od kilku lat, teraz nabierze realnych kształtów. Jest związany z remontem i adaptacją tego budynku przede wszystkim na potrzeby Muzeum Architektury i Dizajnu. Będzie on mieścił także magazyny i pracownie konserwatorskie. Będzie miejscem kontaktu ze sztuką współczesną, jak najszerzej otwartym dla mieszkańców Krakowa. Chcemy, by docelowo było to nowe forum kultury Krakowa, skupione nie tylko wokół tego budynku lecz także Gmachu Głównego oraz sąsiednich Plant - powiedział prof. Szczerski.

Nie będzie to jedyna inwestycja muzealna w najbliższych latach. Planowane jest dokończenie remontu zabytkowych budynków Muzeum Książąt Czartoryskich - Arsenału i Klasztorku. W związku ulegnie zmianie funkcjonowanie innych oddziałów. Europeum będzie pełniło funkcje edukacyjne, Kamienica Szołayskich zostanie zaś przystosowana na potrzeby ekspozycji architektury i wzornictwa, będącej zapowiedzią tego co będzie prezentowane w budynku Hotelu Cracovia po ukończeniu jego remontu.

- Pragnąłbym poprzez naszą działalność programową, wpisania do kanonu kultury polskiej dwóch bliskich mi pojęć: modernizacji i nowoczesności w polskim wydaniu. Te kwestie chcemy zaprezentować zarówno poprzez to co będzie eksponowane w tym budynku jak i przez serię wystaw, które odbędą się w Gmachu Głównym. Będą one poświęcone 4 rozdziałom nowoczesności polskiej: poszukiwaniem ok. 1900 r. polskiej formy i stylu narodowego, awangardy i konserwatywnej modernizacji w czasach II Rzeczypospolitej, zmagań z nowoczesnością w czasach PRL i wreszcie tym co dzieje się dzisiaj, gdy na nowo definiujemy siebie we współczesnym świecie - dodał dyrektor MNK.

Już w lutym w Gmachu Głównym MNK zostanie otwarta wystawa "Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce". Wśród 77 witraży znajdą się także kwatery witrażowe z okien kościoła Mariackiego, na co dzień słabo widoczne, ze względu na umiejscowienie wysoko za ołtarzem Wit Stwosza.. W maju w tym samym miejscu będzie można zobaczyć 215 dzieł pochodzącego z Krakowa "geniusza baroku"- malarza Szymona Czechowicza, sprowadzone z 6 krajów świata. Tylko nieliczne z nich były do tej pory prezentowane w muzeach, wiele było zaś nieznanych do tej pory.

Zostaną pokazane również dwie wystawy rocznicowe. W Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich będzie można zobaczyć fotografie wykonywane przez Adama Bujaka, urodzonemu 100 lat temu Karolowi Wojtyle/Janowi Pawłowi II. W setną rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, w Kamienicy Szołayskich zostaną pokazane plakaty z okresu wojny polsko-bolszewickiej oraz używane w tej wojnie mundury i broń.

Dyr. Szczerski przedstawił na spotkaniu swych pełnomocników, którzy wkrótce zostaną zatwierdzeni formalnie jako wicedyrektorzy: prof. Rafała Quirini-Popławskiego, który będzie się zajmował sprawami naukowymi i programowymi oraz Tomasza Ostrowskiego, który będzie się zajmował sprawami edukacyjnymi i promocyjnymi.