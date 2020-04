W związku z licznymi głosami od państwa, jak ważna jest dla was wyprawa do lasu i kontakt z przyrodą, odwołujemy zakaz wstępu do lasów Nadleśnictwa Niepołomice" - czytamy na stronie instytucji.

Także pozostałe nadleśnictwa zniosły wprowadzone kilka dni temu zakazy wstępu do lasu. Informacja o zakazie wciąż znajduje się na stronie Nadleśnictwa Dębica.

Jednocześnie leśnicy informują o zamknięciu m.in. obiektów edukacyjnych czy wiat i parkingów (tak jest np. w Nadleśnictwie Miechów). Apelują też o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i unikanie tworzenia "sztucznego tłumu".

"Lasów mamy mnóstwo, wszędzie w nich spacer jest tak samo zdrowy i przyjemny. Dlatego nie wybierajcie najpopularniejszych, »gorących turystycznie« atrakcji, lecz odkrywajcie w okolicy nowe leśne zakątki, mniej uczęszczane, gdzie łatwiej zachować maksymalne możliwe odosobnienie" - czytamy na stronie Nadleśnictwa Piwniczna.

W związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń w przemieszczaniu się (mają obowiązywać od 25 marca do 11 kwietnia) pojawiły się sprzeczne informacje, dotyczące spacerów i uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Ostatecznie wyjaśnienie tej kwestii pojawiło się na rządowej stronie gov.pl.

"Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć np. jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych oraz o tym, że powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak rodzin)" - napisano.