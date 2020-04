Dni Tischnerowskie odwołane  

Tegoroczne Dni Tischnerowskie zaplanowane były od 22 do 25 kwietnia. "To, co było do niedawna jeszcze tylko wielce prawdopodobne, stało się - wbrew naszym nadziejom - rzeczywistością" - napisał w specjalnym komunikacie Zbigniew Stawrowski, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera, głównego organizatora Dni i równocześnie organizatora kongresu.

"Trudno przewidzieć dalszy scenariusz zdarzeń, ale chcielibyśmy potwierdzić, że gdy pojawi się tylko taka możliwość, przystąpimy do organizacji Dni Tischnerowskich - nie wiemy, czy to będzie jesienią tego roku (np. w październiku), czy też dopiero wiosną przyszłego. O nowym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco" - pisze Z. Stawrowski.

Jak podkreśla, zaplanowany program jubileuszowej edycji wydarzenia wciąż pozostaje aktualny. Co więcej, jego wiodący temat "Solidarność jest jeszcze przed nami" okazał się "w pewnym sensie profetyczny". "Wszyscy stajemy obecnie przed niebywałym, niespodziewanym wyzwaniem. Obyśmy potrafili w nadchodzących dniach zdać egzamin z naszej solidarności i naszego człowieczeństwa" - czytamy w komunikacie organizatorów 20. Dni Tischnerowskich.

Na późniejszy termin przełożono również II Kongres Tischnerowski, który miał się odbyć od 20 do 22 kwietnia.