Szpital Uniwersytecki nie podlega miastu, ale w tej wyjątkowej sytuacji postanowiłem, że wspomożemy go, kupując 6 tysięcy testów do wykrywania koronawirusa za pół miliona złotych" - poinformował na Facebooku Jacek Majchrowski.

"Kraków sfinansuje też miejsca noclegowe w hotelu dla personelu szpitala. Dzięki temu służby będą mogły chronić swoich najbliższych, bo wiele osób obawia się powrotu do domu po dyżurze" - napisał.

W apelu do mieszkańców prezydent przekazał podziękowania "dla tych, którzy w domach pozostać nie mogą - przedstawicieli służby zdrowia, sprzedawców, licznej rzeszy pracowników naszych spółek komunalnych, którzy dbają o to, by miasto funkcjonowało w miarę normalnie".

Podkreślił, że jest pod wrażeniem liczby wolontariuszy, którzy wspierają osoby starsze czy organizują zbiórki na rzecz szpitali.

"Bardzo proszę - wytrzymajmy najbliższe tygodnie w jak największej dyscyplinie, nie narażajmy siebie i innych. Zachowujmy się rozsądnie i takiego rozsądku nauczmy nasze dzieci, które przy pięknej pogodzie męczą się w czterech ścianach. To jest teraz konieczne. Potem wspólnie zrobimy wszystko, by nasze życie wróciło do normy" - napisał prezydent Majchrowski.