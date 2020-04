Projekt "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" to rodzaj "biznesu duchowego". - Polega on na tym, że każdy z nas modli się jednym wybranym psalmem w intencji wszystkich osób uczestniczących w akcji, a w zamian za to otrzymuje dar modlitwy wszystkich w swojej intencji. Ofiarując jeden psalm, otrzymujemy więc w swojej intencji cały psałterz, a nawet więcej, każdego dnia - wyjaśnia pomysłodawca.

Na czym polega filozofia "kapitału duchowego"? - Twój wkład jest zawsze taki sam (jeden psalm), a codziennie w zamian otrzymujesz więcej i więcej modlitwy w swojej intencji - odpowiada duchowny.

Przystępując do projektu, otrzymujemy psalm, którym modlimy się przez cały tydzień. W niedzielę następuje zmiana psalmu. - Jeśli ktoś modlił się psalmem 21, to w niedzielę rozpoczyna modlić się psalmem 22. Jeśli np. ktoś modli się psalmem 150 (ostatnim z psałterza), to idzie do psalmu 1 itd. - tłumaczy.

Jest to codzienna modlitwa choćby jednym zdaniem z danego psalmu. Nie trzeba czytać całości każdego dnia. Trzeba jednak pamiętać o intencji za wszystkich uczestników projektu. - Psalmy są najpiękniejszą modlitwą. Dziś, w tak trudnym czasie, potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek - dodaje br. Kwiatek.

Akcja ruszyła trzy dni temu. Dotychczas w modlitwę psalmami włączyło się ok. 250 osób.

Ważnym aspektem tej wspólnoty jest możliwość podzielenia się doświadczeniem modlitwy psalmami. - Chodzi nam o to, by nie tylko się modlić, ale też stworzyć przestrzeń, w której można opowiedzieć o tym, jak słowo Boże nas dotyka i co mówi o naszej aktualnej sytuacji - wskazuje kapucyn.

Uczestnicy modlitewnej wymiany obejmują duchowym wsparciem wszystkich zaangażowanych w walkę z koronawirusem. - Zachęcam, aby do końca maja jedno "Ojcze nasz" dodać w intencji ustąpienia pandemii i za tych, którzy cierpią z jej powodu - apeluje.

Informacje o tym, w jaki sposób przystąpić do projektu, znajdują się na stronie internetowej www.piotrkwiatek.com/akcje.