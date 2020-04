Fakt, że każdego dnia otrzymujemy dużą liczbę negatywnych wiadomości, jak również świadomość zagrożenia chorobą powodują, iż mogą się w nas pojawiać poczucie lęku, osamotnienie, stres. Trudności i kryzysy, z którymi do tej pory sami sobie radziliśmy, w tych nowych okolicznościach mogą wymagać pomocy specjalisty.

Fundacja Towarzyszenia Rodzinie zdecydowała się więc rozpocząć telefoniczne dyżury. Pod numerem (12) 260 75 13 psycholog będzie czekał na zgłoszenia od poniedziałku do środy od godz. 17 do 20, a w czwartek - od godz. 9 do 13. Kapłan dyżurować będzie w czwartki od godz. 17 do 20, a doradca rodzinny - we wtorki od godz. 9 do 13 i w piątki od godz. 14 do 18. Z kolei z poradnictwa laktacyjnego, prowadzonego przez certyfikowanego doradcę laktacyjnego Iwonę Koprowską, można skorzystać, dzwoniąc pod numer telefonu: 600 701 799.

Fundacja powstała 15 czerwca 2019 r., powołał ją abp Marek Jędraszewski. Jej misją jest towarzyszenie rodzinom na różnych etapach jej życia oraz w tych sytuacjach, które stają się trudne do przezwyciężenia. Cele statutowe są realizowane przez poradnię Fundacji Towarzyszenia Rodzinie (ul. Faustyny 70, Kraków), która rozpoczęła swoją działalność w marcu br.

Zadaniem poradni jest świadczenie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, mediacyjnej, duszpasterskiej, poradnictwa w rozpoznawaniu płodności oraz laktacyjnego. Pomoc ta dotyczy m.in. takich zagadnień, jak: kryzys rodzinny i małżeński (zdrada, rozpad związku, rozwód), przemoc domowa, przemoc seksualna, żałoba, choroba własna lub bliskiej osoby, uzależnienia, problemy w zakresie rozpoznawania płodności.