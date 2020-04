To taki hełm dla medyka  

Przyłbica jest uzupełniającym elementem odzieży ochronnej, który zmniejsza ryzyko zakażeń przenoszonych drogą kropelkową. Chroni także błony śluzowe ust, oczu i nosa przed kontaktem np. z zanieczyszczonymi dłońmi czy przedmiotami. Zapotrzebowanie małopolskich szpitali szacowane jest na kilka tysięcy sztuk, a liczba ta ciągle wzrasta. Jednak rośnie również liczba gotowych przyłbic i chętnych, którzy chcą pomagać w produkcji.

Inicjatorami akcji "Przyłbica dla Medyka" na terenie Krakowa są studenci z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Klaudiusz Bolt, Anna Rudzińska i Robert Kupis, którzy postanowili wesprzeć pracowników krakowskich szpitali w codziennych zmaganiach z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem.

Reprezentanci Akademii Górniczo-Hutniczej również postanowili wspomóc pracowników ochrony zdrowia. Koordynatorem prac na AGH jest Jacek Wesół, pracownik Katedry Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Jego drużyna liczy 20 osób, a do współpracy dołączają także członkowie kół naukowych z uczelni.

"Proces powstawania przyłbic to współpraca wielu instytucji, środowiska drukarzy i osób prywatnych. Krakowskie firmy przekazały materiał potrzebny do wykonania przyłbic, wycinają także potrzebne do urządzeń szybki, AGH udostępnia drukarki do produkcji, a studenci zaoferowali pomoc w montażu sprzętu" - czytamy na profilu AGH na Facebooku.

Na AGH pracuje obecnie 30 drukarek 3D. Tylko w niedzielę studenci dostarczyli do szpitali 339 przyłbic. Filament do druku nieodpłatnie dostarcza firma Fiberlogy. Potrzeba natomiast funduszy na folie PET (na szybki do przyłbic), gumy pasmanteryjne (służą do zamocowania maski na głowie medyka), worki strunowe, w których zabezpieczane są produkty, rękawiczki i maseczki dla bezpieczeństwa pracujących, płynów do dezynfekcji, a także na transport.

Akcję można wesprzeć finansowo (zbiórka pod hasłem: "Studenci AGH na ratunek krakowskim szpitalom" trwa na portalu zrzutka.pl), ale również poprzez użyczenie drukarki 3D oraz pomoc w składaniu i pakowaniu produktu.

Studenci Collegium Medicum UJ zachęcają do samodzielnego robienia przyłbic. Jak wyjaśniają, "przyłbica to taki hełm dla medyka. Stanowi pierwszą barierę ochronną".

Osoby chętne do udziału w projekcie otrzymują potrzebne materiały pod drzwi mieszkań. Rada Samorządu Studentów CM UJ

"O dziwo, może być bardzo tania i prosta w wykonaniu. Folia, gąbka i gumka - tylko tyle potrzeba. Aha, i jeszcze dwoje rąk do pracy!" - zachęcają.

Studenci przygotowali również krótką instrukcję wykonywania przyłbic, którą udostępnili na Facebooku. Osoby chętne do udziału w projekcie otrzymują potrzebne materiały pod drzwi mieszkań. Dodatkowo, jeśli ktoś dysponuje autem, może pomóc również w transporcie. Celem jest wykonanie 2 tys. sztuk, ale jeśli znajdzie się więcej chętnych, ruszy zbiórka datków na materiały. W pracę włączyło się już prawie 300 wolontariuszy.

Aby zaangażować się w tę akcję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na wydarzeniu na Facebooku "Przyłbica dla Medyka!". Dotyczy to osób, które nie są objęte nadzorem epidemiologicznym i nie przebywają w kwarantannie zleconej przez organy państwowe lub lekarza. Informacje oraz formularz dostępne na stronie UJ CM oraz na Facebooku.