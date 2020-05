W homilii, nawiązując do przypadającej w niedzielę 24 maja uroczystości Wniebowstąpienia Chrystusa, metropolita zauważył, że Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem Paschy Jezusa i że to wydarzenie skłania nas do refleksji: "Czy to już wszystko?". I czy "ziemia, na której stoimy, jest naszym ostatecznym przeznaczeniem". Jak mówił, cytując słowa wypowiedziane przez papieża Benedykta XVI w Polsce w 2006 r., "Jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi, wpatrywać się w niebo - kierować uwagę, myśl i serce w stronę niepojętej tajemnicy Boga. By patrzeć w kierunku rzeczywistości Bożej, do której od stworzenia powołany jest człowiek. W niej kryje się ostateczny sens naszego życia".

- Tę uroczystość przeżywamy wspólnie z jubileuszem profesora Wincentego Kućmy. Wybitny rzeźbiarz, pedagog, rysownik, projektant wnętrz, profesor zwyczajny ASP w Krakowie, Kawaler Orderu Orła Białego. Nie zrozumielibyśmy, panie profesorze, pana niezwykłej twórczości, gdyby nie owe dwa pytania: "Dlaczego stoimy tutaj, na ziemi?" i "Dlaczego stojąc na ziemi, jednocześnie wychylamy się ku niebu, ku Chrystusowi, który siedzi po prawicy Ojca, i który przyjdzie, aby nas wziąć na wieczność szczęśliwą do siebie?" - mówił arcybiskup dodając, że rozważając dzieła profesora nie sposób nie odwołać się do "Listu do artystów" św. Jana Pawła II, napisanego w 1999 r. Ojciec Święty stwierdził w nim m.in., że artysta, przez swoją twórczość, objawia się jako "obraz Boży", kształtując materię własnego człowieczeństwa. Dlatego artysta im bardziej uświadamia sobie ten dar, tym bardziej jest skłonny patrzeć na samego siebie oczyma skłonnymi do kontemplacji i wdzięczności, wznosząc do Boga hymn uwielbienia.

- Tylko w ten sposób może zrozumieć samego siebie, swoje powołanie i swoją misję. Artysta może zrozumieć siebie, wpatrując się w Jezusa Chrystusa, w którym najpełniej objawia się piękno Boże. Zachwycało cię, i zachwyca, profesorze, to piękno. Tak bardzo, że niezmordowany jesteś w swoich pracach - w tylu miejscach Polski i za granicą - zauważył abp Jędraszewski.

Życzył też prof. Kućmie, ponownie odwołując się słów Jana Pawła II zawartych w "Liście do artystów", by piękno, które będzie przekazywał pokoleniom przyszłości, miało moc wzbudzania w nich zachwytu. - Niech piękno, które jest owocem Bożego daru i twojej pracy, profesorze, nieustannie zbawia nas i tych wszystkich, którzy przyjdą po nas - podkreślił metropolita.

W uroczystości uczestniczył także abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który prof. Kućmę poznał pełniąc (w latach 1998-2004) funkcję rektora WSD diecezji tarnowskiej. Przypomniał ten czas opowiadając zdarzenie, które pokazuje, że twórczość profesora nieustannie zanurzona jest w sacrum. Gdy przez dwa lata prof. Kućma projektował kaplicę tarnowskiego seminarium, każdy dzień modlił się na Mszy św. - W czwartki mieliśmy Mszę św. wieczorem i zaproponowałem profesorowi, by tego dnia nie wstawał rano. Odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, bo on rozpoczyna dzień i pracę od Mszy św. i przyjęcia Komunii Świętej - mówił abp Budzik.

Po Eucharystii odczytany został też list od prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Życzenia prof. Kućmie złożyli też przedstawiciele senatu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Związek Polskich Artystów Plastyków (od których dostał on pamiątkowe medale) oraz środowisko krakowskich artystów.

Prof. Wincenty Kuma urodził się 25 maja 1935 r. w Zbilutce na Kielecczyźnie. Skończył studia artystyczne na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie później, w roku 1967, rozpoczął pracę dydaktyczną. Do przejścia na emeryturę kierował Pracownią Przestrzeni w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych. W 1995 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Swoje prace eksponował na ponad 40 wystawach indywidualnych i 80 zbiorowych w Polsce, oraz na ok. 60 wystawach za granicą. Realizacje sakralne profesora znajdują się w ponad 60 kościołach w Polsce i na świecie, od Krakowa zaczynając, na Syberii kończąc.

Prof. Kućma został odznaczony m.in. Orderem Polonia Resistuta kl. II (Krzyż Komandorski z Gwiazdą), Orderem Orła Białego i Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego.

Warto dodać, że przy parafii św. Józefa można podziwiać "Golgotę Podgórską", czyli Drogę Krzyżową zaprojektowaną przez prof. Kućme na półkach skalnych znajdujących się wokół świątyni. Tuż obok można z kolei podziwiać plenerową wystawę rzeźb artysty. Z okazji jubileuszu, w kościele, za ołtarzem głównym, została natomiast otwarta wystawa rysunków profesora, na której znalazły się także dwie rzeźby.

Więcej o profesorze napiszemy w numerze 23. "Gościa Krakowskiego" (na 7 czerwca).