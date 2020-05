Święcenia kapłańskie otrzymało dwóch diakonów, święcenia diakonatu zaś dwóch alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie (archidiecezja wrocławska).

Abp Jędraszewski zwrócił uwagę w swej homilii, że kapłani są świadkami Chrystusa w świecie. Zostali wybrani m.in. do tego, by głosić miłość miłosierną Boga. - Ceńcie sobie to wybraństwo. W tym wybraństwie dostrzegajcie waszą niezwykłą godność i nadzwyczajne wyniesienie - powiedział 23 maja metropolita krakowski. - Uczeń Chrystusa wie, dokąd zmierza Jego szlak, bo jest to droga, którą wyznaczył Jezus Chrystus - do domu Ojca. To jest ta najwyższa nadzieja, poprzez którą jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni nadzieją, ona nam daje moc pokonywania trudności, porządkuje nasze codzienne nadzieje. Dla świata, który tak często jest zagubiony, niepewny jutra, pogrążony w zamęcie, chociażby związanym z epidemią koronawirusa, świadek Chrystusa to ten, który jest świadkiem niezłomnej nadziei - dodał abp Jędraszewski.