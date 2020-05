W homilii zauważył on, że w przypadających na 30 maja fragmentach Dziejów Apostolskich i Ewangelii św. Jana pojawiają się przerwane historie działań św. Pawła i św. Jana. Ich dalsze ślady znajdują się zaś w Rzymie. Chodzi m.in. o świątynię, która powstała w miejscu, gdzie św. Paweł spędził dwa lata w areszcie domowym, oczekując na proces. Znajdują się tam kolumna z krzyżem i napisem: "Verbum Dei non est alligatum" (łac. "Słowo Boże nie uległo skrępowaniu") oraz studnia, w której apostołowie chrzcili nawróconych mieszkańców Rzymu.

- Słowa kończące Dzieje Apostolskie i Ewangelię św. Jana, ale też słowa, które stanowią zapis końca działalności apostolskiej św. Pawła, i słowa kończące Apokalipsę to ciągle aktualne przesłanie dla Kościoła. Mimo trudności, ograniczeń i przeciwieństw głosi on Ewangelię Jezusa. Jest to ciągle ważne przesłanie dla kolejnych sług Kościoła, którzy ze względu na przyjęty chrzest, ale też ze względu na swoje wybrane przez Chrystusa miejsce w Kościele, na mocy święceń głoszą i głosić mają Ewangelię Chrystusa. To także wyzwania dla was, kandydaci do prezbiteratu - mówił metropolita.

Jego zdaniem nowi kapłani archidiecezji krakowskiej mają wejść w losy Jana i Pawła, by wszędzie głosić Ewangelię i przedłużać ten zapis o dziejach Chrystusa, który znajdujemy w Nowym Testamencie.

- Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że głoszenie Chrystusa było, jest i będzie pośród zmagań, przeciwności, a nawet prześladowań. A waszym podstawowym zadaniem jest, by słowo Boże nie uległo skrępowaniu. A nie ulegnie skrępowaniu, jeśli będziecie trwać przy Chrystusie mocą Ducha Świętego; jeżeli będziecie trwać przy Prawdzie; jeśli będziecie zanurzać się w pokoju, który przynosi światu zmartwychwstały Pan. Jeżeli to głoszenie będziecie poświadczać swoim życiem - życiem szczególnym, będącym znakiem sprzeciwu wobec świata. To życie w celibacie i w posłuszeństwie przełożonym - zaznaczył arcybiskup, dodając, ze świat nie chce celibatu, ale ten znak życia w samotności jest po to, by kapłan służył całemu Kościołowi.

- Podobnie jest, jeśli chodzi o posłuszeństwo Chrystusowi i Kościołowi. W świecie, gdzie każdy ma prawo do głoszenia własnego "ja", bez jakiejkolwiek odpowiedzialności i poczucia wspólnoty (za którą trzeba być także odpowiedzialnym), macie być zatroskani o to, by słowo Boże nie uległo skrępowaniu - także w ten sposób, że przez wasze ręce, a przede wszystkim przez serca, będą się działy wielkie rzeczy - przekonywał abp Jędraszewski.

Kapłani mają więc być zatroskani o najbardziej potrzebujących wsparcia, modlitwy, wrażliwości.

- Macie być w końcu jako kapłani zatroskani o to, by słowo Boże nie uległo skrępowaniu poprzez łączenie tego wszystkiego, co składa się na życie kapłańskie z Eucharystią. Słowa, które będziecie wypowiadać, są słowami, które będą zmieniały rzeczywistość, bo chleb przestanie być chlebem, a stanie się Chrystusowym Ciałem. Wino przestanie być winem, a stanie się Chrystusową Krwią wylewaną na odpuszczenie grzechów. Będziecie się w Niej zanurzać podczas każdej Eucharystii, która w ten sposób będzie stawała się dla was niezwykle istotnym źródłem i szczytem waszego życia - podkreślał metropolita.

Podczas gdy na Wawelu święcenia przyjmowało 9 diakonów pochodzących z archidiecezji krakowskiej, w kościele św. Maksymiliana w Bielsku-Białej święcenia prezbiteratu z rąk bp. Romana Pindla przyjęło 10 diakonów pochodzących z diecezji bielsko-żywieckiej. Patronem rocznika jest św. Zygmunt Gorazdowski,

Rocznikowa stuła zawiera motyw lilii, monogram Maryi i ośmioramienną gwiazdę oraz kosz z chlebami i rybami. Na stule umieszczono też słowa Chrystusa "Ego sum vitis, vos palmites" (łac. "Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami" - J 15,5a), które widnieją na ścianie prezbiterium seminaryjnej kaplicy. Z kolei wieńczący stułę krzyż jerozolimski to wezwanie, aby czynić każde miejsce posługi Ziemią Świętą przez pokorne ukazywanie obecności Pana.

Posłuchaj całej homilii abp. Marka Jędraszewskiego: