Abp Marek Jędraszewski zachęca, by w niedzielę 5 lipca po każdej Mszy św. został powtórzony "Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski".

Chodzi o akt zawierzenia, którego 3 maja dokonał na Jasnej Górze abp Stanisław Gądecki. Tego samego dnia akt powtórzył w katedrze na Wawelu abp Jędraszewski.

W skierowanym do kapłanów apelu metropolita krakowski zachęca: "W szczególnym dla naszej Ojczyzny czasie, pełni ufności zawierzajmy Chrystusowi, Miłosiernemu Panu dziejów, wszystkie sprawy Narodu. Niech nie słabnie modlitwa Kościoła w Polsce o pełne odpowiedzialności i poświęcenia postawy nas wszystkich wobec trudów oraz wyzwań współczesności".

Arcybiskup dziękuje także za podjęcie jego wezwania, by do końca 2020 r. w kościołach i kaplicach archidiecezji krakowskiej przed wieczorną Mszą św. odbywała się "cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona jedną dziesiątką Różańca świętego i Litanią do św. Jana Pawła II w intencji tak ukochanej przez niego Polski".

"Zwracam się do Czcigodnych Księży z prośbą o gorliwe i wierne kontynuowanie tego »maratonu modlitwy«. Każdego dnia dołączajmy do niego najbardziej aktualne intencje, którymi żyje całe nasze społeczeństwo" - zachęca abp Jędraszewski.