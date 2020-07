Podczas spotkania z dziennikarzami zachęcał, by Polacy na poważnie wzięli dziś sprawy w swoje ręce.

- Cieszę się bardzo, że tyle osób bierze udział w wyborach, pokazując, że demokracja jest u nas coraz bardziej dojrzała oraz że my, Polacy, bierzemy sprawy w swoje ręce na poważnie i decydujemy o tym, kto będzie rządził w naszym kraju i kto będzie nas reprezentował - mówił.

Prezydent przypomniał także, że głosować można do godz. 21. - Raz jeszcze zachęcam więc, by wziąć udziału w wyborach. Bardzo proszę, by iść dziś do lokali wyborczych, oddać głos w tych wyborach i w ten sposób decydować o polskich sprawach - podkreślał A. Duda.

W Małopolsce zarejestrowanych jest 2,61 mln osób uprawnionych do głosowania, którzy - do godz. 21 - będą mogli oddać swój głos w 2419 obwodowych komisjach wyborczych.

Najwięcej uprawnionych do głosowania osób - 589 200 - jest w Krakowie. Będą oddawały głosy w 447 obwodowych komisjach wyborczych (z tego 42 to komisje odrębne, m.in. w szpitalach, aresztach i domach pomocy społecznej).

Lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7 rano, a zostaną zamknięte o godz. 21. Frekwencja wyborcza do godz. 17 wyniosła w Małopolsce 54,58 proc. To drugi wynik w Polsce.

Kontrkandydatem Andrzeja Dudy jest Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej.