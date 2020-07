"Droga na Maxa" - po raz pierwszy w Krakowie  

Tegoroczne hasło pielgrzymki, organizowanej przez męską wspólnotę Droga Odważnych, brzmi: "Siedem - najgroźniejsze wirusy świata". Tematem przewodnim będą rozważania na temat siedmiu grzechów głównych. Mężczyźni przemierzą drogę z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14 w kościele Przemienienia Pańskiego w Krakowie (ul. Pijarska 2), gdzie odbędzie się transmisja online konferencji i warsztatów na temat siedmiu grzechów głównych z Ożarowa Mazowieckiego. Wykłady poprowadzą liderzy wspólnoty Droga Odważnych. O godz. 19 zaplanowana została wspólna kolacja, następnie o godz. 20 rozpocznie się Eucharystia, której przewodniczyć będzie o. Tomasz Abramowicz SP. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy w 6-osobowych grupach rozpoczną nocną pielgrzymkę.

- To wydarzenie jest niesamowitym doświadczeniem Boga. Mężczyźni uczestniczący w męskiej pielgrzymce zmagają się nie tylko ze swoim ciałem, ale również, a może nawet przede wszystkim, ze swoimi wewnętrznymi słabościami. Noc to przestrzeń doświadczeń i braterstwa. Kiedy wspólnie przemierzamy szlak, czujemy, że jesteśmy razem we wszystkich swoich problemach, z którymi tu przyszliśmy. Ta pielgrzymka jest żywym obrazem naszej ziemskiej wędrówki - tłumaczy Michał Mokrzycki, koordynator pielgrzymki.

Organizatorzy zapewniają, że podczas pielgrzymki, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zachowane zostaną wszystkie zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

- Siedem grzechów głównych to z pozoru doskonale znany temat. W końcu dotyczy każdego z nas. Ciebie i mnie. Osobiście. Jednak abyś mógł skutecznie z nimi walczyć, potrzebujesz mieć świadomość, z czym masz do czynienia. Dołącz do niesamowitej podróży. Takiej, która może przemienić cię wewnętrznie - zachęcają organizatorzy pielgrzymki.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia oraz zapisy na IV Nocną Pielgrzymkę Mężczyzn "Droga na Maxa" można znaleźć na stronie www.namaxa2020.pl.