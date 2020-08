Z Lolkiem do szkoły - GO!  

W jubileuszowym roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły akcją objęte są dzieci i młodzież o unikatowych i rzadko spotykanych pasjach, talentach i zainteresowaniach. Celem projektu jest zaktywizowanie młodych ludzi w pielęgnowaniu szczególnych talentów oraz wskazanie możliwości wykorzystania owych pasji w kształtowaniu przyszłości, również zawodowej. Organizator chce jednocześnie zwrócić uwagę na rozmaite problemy - w tym materialne - niejednokrotnie utrudniające młodym ludziom rozwój zainteresowań oraz ograniczające ich wytrwałość i determinację w dążeniu do realizacji marzeń.

Do uczestnictwa w projekcie zaproszone są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, ale również osoby, które w tym roku już ukończyły 18. rok życia, zamieszkałe na terenie powiatu wadowickiego.

By wziąć udział w akcji, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej papieskiego muzeum i wysłać go do Organizatora. -Zalecamy, by do zgłoszenia dołączyć również krótki film lub zdjęcie prezentujące rezultaty posiadanej pasji, talentu lub zainteresowania. Rejestracji można dokonywać do 24 sierpnia - wyjaśnia Magdalena Maślona z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II.

W przypadku uczestników niepełnoletnich, formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.

Oceny zgłoszeń dokona komisja. Wskaże ona 10 osób, którym zostanie wręczone wsparcie rzeczowe, służące rozwojowi zainteresowań, odpowiadające rzeczywistemu zapotrzebowaniu, wskazanemu przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym.