Liszki. Wojewoda znów z pielgrzymami  

Skawińska część Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę dotarła 6 sierpnia po południu do podkrakowskich Liszek. Wraz z nią przyszedł również wojewoda małopolski Piotr Ćwik, mieszkaniec Borku Szlacheckiego pod Skawiną. Dzisiaj pielgrzymi dotrą po południu do Krzeszowic i Czernej.

Pielgrzymów, których ze względu na sytuację epidemiczną było ok. 80, powitało bicie dzwonów lisieckiego kościoła św. Mikołaja oraz gościnne przyjęcie ze strony parafian Do dyspozycji pielgrzymów oddano kościół i plebanię. Pod drzewem obok kościoła parafianki karmiły i poiły pielgrzymów.

"Powtarzam po raz kolejny, że tu nie jestem wojewodą. Idę jako zwykły pielgrzym i ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to nie jest "ustawka". To już 36. moja pielgrzymka i zamierzam przejść, jak zwykle, cały jej szlak wraz z innymi. Tym bardziej że pełnię odpowiedzialną funkcję porządkowego. Razem ze mną są moi synowie Michał i Piotr. Każdy z nas idzie do Matki Bożej ze swoimi intencjami. Ja zaś nie tylko z osobistymi, lecz także w intencji pomyślności Kościoła i ojczyzny" - powiedział w 2019 r. wojewoda. Obecnie pielgrzymował po raz 37.

Okazało się, że z pielgrzymami znów szedł też ks. Bogdan Sarniak, mimo że od 1 lipca ub. roku jest proboszczem krakowskiej parafii pw. św. Jerzego Popiełuszki na os. Złocień. - Uznałem jednak, że muszę kolejny raz iść jeszcze z moimi siostrami i braćmi, z którymi szedłem wcześniej ze Skawiny do Częstochowy 18 razy, w tym 9 razy jako główny przewodnik Wspólnoty VI Skawińsko-Czernichowskiej PPK. Doznałem w tym czasie wiele dobrego od pielgrzymów. W ogóle zaś to już moja 31. pielgrzymka i, mam nadzieję, nie ostatnia - powiedział ks. Sarniak.

W Liszkach do pielgrzymki dołączyła grupa miejscowa. Dzisiaj do pątników ze Skawiny i Liszek dołączyli zaś pielgrzymi z dekanatu czernichowskiego. Powędrowali w kierunku Krzeszowic i Czernej.

Wieloletnich pielgrzymów z Liszek, którzy tym razem z powodu sytuacji epidemicznej nie mogli wyruszyć ku Jasnej Górze, parafia lisiecka zaprosiła dziś na duchowe pielgrzymowanie. O godz. 18 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza św., po niej zaś nastąpi adoracja Najświętszego Sakramentu. Ich uczestnicy będą się modlili m.in. o zdrowie pielgrzymów.