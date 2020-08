Ewa Demarczyk nie żyje  

Informacja o śmierci artystki pojawiła się na facebookowym profilu Piwnicy pod Baranami. "Odeszła Największa. Żegnaj Ewo" - napisano lakonicznie.

"Zmarła wczoraj w swoim mieszkaniu. 16 stycznia skończyłaby 80 lat. Kilku pokoleniom prezentowała to, co w piosence najszlachetniejsze, najbardziej wartościowe. Nie zostawiła po sobie zbyt wielu nagrań, ale - same perły. One będą z nami, przypominając o fenomenie Ewy Demarczyk. O jej spotkaniu z Zygmuntem Koniecznym, z Andrzejem Zaryckim" - napisał krakowski dziennikarz i krytyk Wacław Krupiński.

Ewa Demarczyk wykonywała utwory poezji śpiewanej. Śpiewała m.in. dzieła polskich poetów (np. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima), które złożyły się na wyjątkowy dorobek piosenkarki.

Urodziła się 16 stycznia 1941 w Krakowie jako córka rzeźbiarza Leonarda Demarczyka i krawcowej Janiny z domu Bańdo.

Ukończyła krakowską Średnią Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu. Karierę rozpoczęła w 1961 roku w studenckim kabarecie Akademii Medycznej w Krakowie o nazwie "Cyrulik", skąd rok później przeszła do kabaretu "Piwnica pod Baranami", gdzie nawiązała współpracę z kompozytorem Zygmuntem Koniecznym.

W 1963 roku wystąpiła na I Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonała piosenki "Karuzela z madonnami", "Czarne anioły" i "Taki pejzaż", zdobywając nagrodę festiwalu i wzbudzając entuzjazm krytyki i publiczności. W 1964 roku na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie zdobyła drugą nagrodę za "Grande Valse Brillante". Występowała także za granicą, m.in. w paryskiej Olympii oraz w Genewie, z okazji 20-lecia istnienia ONZ.



W 1966 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Wtedy też nawiązała współpracę z kompozytorem Andrzejem Zaryckim. Rok później, nakładem Polskich Nagrań, ukazała się płyta "Ewa Demarczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego". Album okazał się ogromnym sukcesem, jego sprzedaż przekroczyła liczbę 100 tys. sztuk.

W 1972 roku artystka zaprzestała występów w Piwnicy pod Baranami. W 1979 roku na kolejnym festiwalu opolskim otrzymała nagrodę specjalną dziennikarzy. W grudniu tego samego roku dała serię recitali w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Występy te zostały zarejestrowane i trzy lata później wydane przez firmę Wifon na koncertowym albumie "Live".

W roku 1986 rozpoczął działalność Państwowy Teatr Muzyki i Poezji - Teatr Ewy Demarczyk, który z przyczyn formalnych został w 2000 roku zamknięty. Od 2000 roku działa stowarzyszenie o nazwie "Teatr Ewy Demarczyk". W 2010 roku artystka otrzymała Fryderyka za całokształt twórczości.

Ostatni koncert Demarczyk dała 8 listopada 1999 roku w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Po roku 2000 całkowicie wycofała się z życia publicznego

