Pogrzeb Ewy Demarczyk odbędzie się 26 sierpnia na cmentarzu Rakowickim  

Jak poinformowała Piwnica pod Baranami, pogrzeb Ewy Demarczyk rozpocznie się o godz. 14 i będzie miał charakter świecki.

Nazywana czarnym aniołem polskiej piosenki artystka zmarła 14 sierpnia w swoim mieszkaniu. Miała 79 lat.

"Kilku pokoleniom prezentowała to, co w piosence najszlachetniejsze, najbardziej wartościowe. Nie zostawiła po sobie zbyt wielu nagrań, ale - same perły. One będą z nami, przypominając o fenomenie Ewy Demarczyk. O jej spotkaniu z Zygmuntem Koniecznym, z Andrzejem Zaryckim" - napisał krakowski dziennikarz i krytyk Wacław Krupiński.

Ewa Demarczyk wykonywała utwory poezji śpiewanej. Śpiewała m.in. dzieła polskich poetów (np. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima), które złożyły się na wyjątkowy dorobek piosenkarki.