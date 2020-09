Jak zapewnił, strategia zwiększania bazy łóżek dedykowanych pacjentom zarażonym SARS-CoV-2 w województwie małopolskim i wymagającym hospitalizacji została przygotowana przez ekspertów, w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia. W ramach pierwszego kroku, na początku września, ta baza zostanie poszerzona w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Będzie to 30 łóżek dla pacjentów dorosłych i 30 dla dzieci.

Do tej pory w tym szpitalu były leczone przede wszystkim dzieci. Od września do Żeromskiego będą kierowani również dorośli pacjenci zakażeni koronawirusem, jeśli wypełnią się miejsca przygotowane w jednoimiennym Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. By zapewnić pełne bezpieczeństwo, pacjenci zarażeni SARS-CoV-2 będą hospitalizowani w osobnym budynku (G), co nie będzie powodowało zagrożenia dla pozostałych pacjentów szpitala Żeromskiego.

Co ważne, Szpital Uniwersytecki dysponuje 431 łóżkami dla pacjentów z COVID-19, przy czym obecnie zajętych jest już 358 (w rezerwie są jeszcze 73 łóżka). Z 60 respiratorów zajętych jest 13.

To nie wszystko. Jeśli również oddział covidowy w szpitalu Żeromskiego, z dodatkowymi 60 łóżkami, będzie się wypełniał, uruchamiane będą podobne oddziały w innych małopolskich szpitalach. Urząd wojewódzki już je wytypował, jednak na razie nie podaje ich nazw.

Jak podkreśla Jerzy Friediger, dyrektor Szpitala Żeromskiego, dodatkowe miejsca dla chorych na COVID-19 nie oznaczają, że ta lecznica będzie miała status jednoimiennej. Apeluje też do do pacjentów cierpiących na inne choroby niż COVID-19, aby nie bali się przychodzić do szpitala.