Koniec kwarantanny w parafii Matki Bożej Różańcowej na Piaskach Nowych  

W ubiegły czwartek sanepid poinformował, że na terenie parafii przebywał ksiądz, u którego potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym dwaj kapłani pracujący w parafii, którzy mieli z nim kontakt, zostali objęci kwarantanną. Również wierni byli proszeni o obserwację swojego stanu zdrowia.

Testy na obecność koronawirusa zostały wykonane wczoraj, a dziś okazało się, że ich wyniki są negatywne. Oznacza to, że kapłani mogą od jutra powrócić do swoich obowiązków. Kwarantanna formalnie trwa bowiem jeszcze do północy.

Pozostali trzej księża z parafii nie mieli kontaktu z zakażonym księdzem i to oni w ostatnich dniach sprawowali opiekę duszpasterską.