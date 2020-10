Nie żyje harcmistrz Władysław Zawiślak  

Mjr hm Zawiślak był bardzo barwną postacią. Urodził się 18 października 1922 r. w krakowskim Płaszowie. W latach 30. przeniósł się wraz z rodziną do Dąbrowy Tarnowskiej. W 1934 r. złożył przysięgę harcerską. Był harcerzem do końca, bo jak wspominał, "harcerzem zostaje się na całe życie". W czasie II wojny światowej kontynuował działalność harcerską w konspiracji. Był m.in. zastępcą komendanta Konspiracyjnego Hufca Harcerskiego "Drewniaki" w Dąbrowie Tarnowskiej. Działalność harcerską w Szarych Szeregach łączył ze służbą w Armii Krajowej.

Po wojnie kontynuował działalność harcerską jako komendant niepodległościowej organizacji Polska Straż Przednia. W 1946 r. został za to aresztowany i skazany na kilka lat więzienia. Więziono go w Rawiczu. Po wyjściu na wolność ukończył studia inżynierskie na Politechnice Krakowskiej i przez wiele lat pracował przy budowie dróg. Kontynuował działalność harcerską w szczepie "Huragan". Działał także wraz z żoną, dziennikarką Anną Gorazd, w "Solidarności", był m.in. członkiem jej Zarządu Regionu Małopolska. Należał również do Klubu Inteligencji Katolickiej.

Miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Wychował wiele pokoleń harcerzy. Do końca życia wielokrotnie spotykał się w wielu miejscach z młodymi, opowiadając im barwnie o przeszłości oraz o tym, czym jest i być powinna służba Bogu i ojczyźnie. W uznaniu zasług dzieci nazywające go „druhem Władkiem” przyznały mu w 2016 r. Order Uśmiechu.

Współpracował z krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Armii Krajowej. Był przewodniczącym, a potem honorowym przewodniczącym krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Swoje wspomnienia zawarł w książkach: "Wielka próba. Wspomnienia więzienne 1946-1949" (2001), "Na jej zew. Relacje i konfrontacje po latach" (2011) - "Nasza rzeka. Wspomnienia z pamięci" (2013).

Mimo sędziwego wieku udzielał się czynnie w mediach społecznościowych. "Kochani ! Zanosiło się na to, że po raz pierwszy od 1937 r. nie będę uczestniczył w zbiorowym przeżywaniu Narodowego Święta Niepodległości; a tu jeszcze Jego setna Rocznica ! / Złamana noga w 97. roku życia ! / Ale problem dotarł do KDW 6 im. Romualda Traugutta w Krakowie: »Dostarczymy Druha do najbliższego kościoła, wszystko będzie jak zawsze; Bóg - Honor - Ojczyzna!« W asyście 12 Szóstaków znalazłem się przed ołtarzem kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bibicach, ku zadowoleniu księdza Proboszcza i przyjaznemu zdziwieniu Wiernych. W drodze powrotnej przyszły wspomnienia, przecież pierwszy mój pseudonim w Szarych Szeregach to był »Traugutt« , może to jest rewanż Bohatera?" - wspominał w listopadzie 2018 r. na Facebooku.

Pogrzeb zmarłego harcerza i kombatanta odbędzie się w piątek 9 października na cmentarzu w podkrakowskich Bibicach. Poprzedzi go Msza św. odprawiona o godz. 14 w tamtejszym kościele parafialnym.pw.Matki Bożej Nieustającej Pomocy.