Salwatorianie budują Dom Słowa  

Istniejąca od ponad 20 lat i znana z bogatej oferty rekolekcyjnej placówka wymaga nowego budynku.

- W fundamentach, które będą tutaj kopane, chcemy złożyć wasze intencje - mówi dyrektor CFD w Krakowie ks. Krzysztof Wons SDS. - Zapiszcie to słowo Boże, które jest teraz dla was najważniejsze, słowo życia, które was umocniło, uleczyło, wspierało. Zapiszcie to słowo, którym żyjecie. Złożymy je w fundamentach tego domu - zachęca.

Intencje modlitewne i fragmenty Pisma Świętego można przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

W salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej od ponad 20 lat odbywają się rekolekcje lectio divina, warsztaty weekendowe i konferencje. Tutaj organizowane są zajęcia szkół biblijnej, kierownictwa duchowego czy wychowawców zakonnych i seminaryjnych. Wśród prelegentów są znane nazwiska: abp Piero Marini, kard. Gianfranco Ravasi, o. Raniero Cantalamessa OFM Cap, o. Anselm Grün OSB czy kard. Robert Sarah.

- Chodzimy w niedzielę do kościoła, wielu z nas angażuje się w różne wspólnoty. Ale w wierze nie chodzi o to, by żyć nią w wybranych momentach, grupach czy środowiskach. Ona obejmuje całe nasze życie - tłumaczy ks. Wons.

Pierwsza sesja odbyła się pod hasłem: "Jak modlić się słowem Bożym w codzienności?". Wzięło w niej udział ponad 100 osób. Każda kolejna przyciągała coraz więcej uczestników. Ten fenomen popularności spotkań w CFD ks. Wons tłumaczy prosto: poruszana problematyka dotyka najważniejszych pytań i ludzkich potrzeb, jak modlitwa słowem Bożym, poznawanie siebie, grzech i przebaczenie, budowanie więzi z Jezusem.

Zarówno gospodarze Centrum Formacji Duchowej, jak i korzystający z ich oferty określają to miejsce jednym słowem. - To Kościół, który jest domem. To dom, który mnie karmi. To Kościół, za którym tęsknię - mówi jedna z uczestniczek rekolekcji Katarzyna Kroczek.

Dom ten jest jednak coraz ciaśniejszy. Brakuje pokoi, zwłaszcza jednoosobowych. Słuchacze nie mieszczą się w auli konferencyjnej i często siedzą na korytarzu. Są sesje, na które zgłosiłoby się co najmniej 100 osób więcej, gdyby były miejsca w auli i wolne pokoje. Z powodu braku miejsc trzeba czasem odmówić kilkudziesięciu osobom. Brakuje również odpowiedniej recepcji, holu i biur. Potrzebna jest rozbudowa.

Według planów, powstanie trzykondygnacyjny ośrodek o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3000 m kw. Budynek został zaprojektowany na rzucie litery omega, w symetrycznym układzie. W drugim etapie rozbudowy będzie on połączony przez oszklone łączniki z domem św. Józefa i głównym domem Centrum Formacji Duchowej. Znajdą się tu aula dla 260 osób, oratorium, recepcja, rozmównice, kawiarenka, archiwum i świetlica.

W lewym skrzydle zaprojektowano pokoje dla uczestników rekolekcji. W skrzydle prawym będą pomieszczenia biurowe, techniczne, pokoje dla gości oraz pomieszczenia dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za funkcjonowanie CFD. Budynek ma być dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Arcybiskup Grzegorz Ryś, który wielokrotnie głosił rekolekcje w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, ocenia, że jest to jedno z najważniejszych miejsc w Polsce. - Każdego roku tysiące ludzi spotykają się tu na rekolekcjach i tu pozwalają Panu Bogu, za pomocą słowa, przeczytać własne życie. Bardzo cieszy to, że są wśród nich księża, siostry, osoby świeckie. Rozszerza się niesłychane dobro - mówi. Jego zdaniem, pieniądze wydane na wsparcie rozbudowy to sensowna inwestycja.

W dzieło rozbudowy Domu Słowa zaangażowało się wiele osób. Zawiązała się wspólnota wolontariuszy, związana od lat z krakowskim CFD poprzez modlitwę i udział w rekolekcjach. Wspólnota jest otwarta na innych chętnych, którzy chcą podzielić się swoim czasem i zdolnościami. Jej zadaniem jest nie tylko wsparcie Domu Słowa w zdobywaniu pieniędzy na rozbudowę, ale także tworzenie relacji między tymi, którzy w jakikolwiek sposób zetkną się z drogą i praktyką lectio divina w CFD w Krakowie. Rozbudowę wspierają swoją modlitwą siostry klauzurowe i osoby chore. Poprosił je o to ks. Wons.

Informacje na temat budowy Domu Słowa można znaleźć na stronie: cfd.sds.pl.