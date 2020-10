Patronem nowenny został wybrany św. Jan Paweł II. Nieprzypadkowo. 22 października, w liturgiczne wspomnienie Papieża Polaka, Trybunał Konstytucyjny ma bowiem zbadać zgodność przesłanki eugenicznej do aborcji z Konstytucją. Wniosek w tej sprawie podpisało 119 posłanek i posłów z różnych klubów i partii politycznych, a został on złożony do TK jeszcze w 2019 r.

Jak przekonuje Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, to może być historyczny dzień dla polskich środowisk pro life, bo jeśli TK stwierdzi, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją, to tematem nie będzie musiał zajmować się już ani Sejm, ani Senat. Nie będzie też potrzebny podpis prezydenta. Jeśli jednak sędziowie stwierdzą, ze aborcja eugeniczna jest zgodna z konstytucją, to - niestety - szanse na to, iż sprawa w najbliższym czasie powróci, będą niewielkie. - Naszym zdaniem eugenika prenatalna jest sprzeczna przynajmniej z trzema przepisami Konstytucji - podkreśla W. Zięba.

Dlatego właśnie potrzeba modlitewnej mobilizacji. - Tym bardziej, że środowiska proaborcyjne już zapowiedziały się na 22 października ze swoją pikietą. A skoro tam, to zależy nam na otoczeniu sędziów modlitwą. Będziemy modlić się o mądrość dla nich i o odwagę do podjęcia dobrej decyzji, do opowiedzenia się za prawem do życia dla dzieci "podejrzanych" o wady rozwojowe i kierowanych na aborcję - wyjaśnia Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu stowarzyszenia.

Nowenna, która rozpocznie się 13 października, zakończy się 21 października w krakowskim sanktuarium św. Jana Pawła II. Kolejną dobę trwać tam będzie modlitewne czuwanie. W związku z sytuacją epidemiczną wezmą w nim udział tylko osoby wskazane przez stowarzyszenie. - Nie zachęcamy do przyjazdu, ale do duchowego włączenia się w tę akcję. W czasie czuwania warto podjąć post, iść do swojego parafialnego kościoła, przyjąć Komunię Świętą podczas Mszy św., albo modlić się w domu - tłumaczy M. Guziak-Nowak.

Co ważne, nie jest to pierwsza akcja modlitewna stowarzyszenia. Od 40 lat trwa bowiem Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, zapoczątkowana przez śp. Antoniego Ziębę, założyciela i pierwszego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Przynosi ona ogromne owoce.

To nie wszystko. Oprócz nowenny stowarzyszenie cały czas prowadzi też kampanię edukacyjną, która ma uświadamiać ludziom, czym jest aborcja, oraz rozwiewać mity, które narosły w społeczeństwie wokół aborcji eugenicznej. - Jeśli sędziowie staną po stronie życia, to jeszcze bardziej będziemy upominać się o to, by kobieta, która urodzi chore dziecko nie zostawała z tym sama, ale żeby czułą wsparcie ze strony państwa. Widzimy konieczność podniesienia zasiłku o co najmniej 2 tys. zł miesięcznie, co ułatwiłoby m.in. leczenie i rehabilitację. Na ten cel trzeba z budżetu państwa potrzeba 5,88 mld zł, co nawet w dobie koronawirusa nie jest niewykonalne - nie ma wątpliwości W. Zięba.

Szczegóły dotyczące akcji (wspiera ją metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski) można znaleźć na www.pro-life.pl a także na Facebooku (wydarzenie Nowenna życia za sędziów Trybunału Konstytucyjnego). Więcej na ten temat napiszemy też w "Gościu Krakowskim" na 18 października.