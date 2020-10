W homilii przypomniał on, że Maryja słuchała i rozważała Słowo Boże, a skoro Jezus powiedział swoim słuchaczom, że błogosławieni są ci, którzy słuchają i rozważają Boże Słowo, to połączył ich ducha z duchem Matki Najświętszej. Co więcej - zdaniem abp Marka Jędraszewskiego - Maryja jest wzorem tej, która urzeczywistnia Boże Słowo w swoim życiu. Była bowiem przy Jezusie zawsze wtedy, kiedy najbardziej Jej potrzebował - kiedy rodził się w Betlejem, kiedy musieli uciekać do Egiptu, kiedy z Józefem szukali Go w czasie pielgrzymki do Jerozolimy, kiedy stała pod krzyżem - mówił metropolita dodając, że Maryja wzięła apostołów pod swoją matczyną opiekę, co potwierdziła w Wieczerniku, gdy modliła się o zstąpienie na nich Ducha Świętego. W ten sposób stała się Ona też Matką kapłanów.

To nie wszystko. - Każdy uczeń Chrystusa, każda kobieta i każdy mężczyzna, zapatrzony jest w Nią, do Niej dąży, Jej się powierza i w Niej zapisuje także własne życie - przekonywał metropolita.

Cytując abp. Fultona Sheena abp Jędraszewski przekonywał również, kapłan nigdy nie jest "na służbie". On wszędzie jest "na miłości". - Kapłani powinni uczyć się miłości od Maryi, która z miłością troszczyła się o Jezusa, a później o Jego Kościół. Powinni być w miłości i nie utracić tego, co stanowi rdzeń kapłańskiego powołania i życia każdego, kogo Chrystus nazywa już nie sługą, ale przyjacielem. (…) Życie kapłana jest ciągłym zmaganiem o to, żeby być „na miłości”, a nie być tylko najemnikiem - wskazał arcybiskup.

Podziękował również osobom należącym do "margaretek" za codzienną modlitwę za kapłanów, aby byli święci, aby dorastali w miłości do Chrystusa na wzór Maryi.

Zgodnie z tradycją pielgrzymek apostolatu "Margaretka”, podczas uroczystości grupa osób złożyła przyrzeczenia rocznej i dożywotniej modlitwy w intencji abp Marka Jędraszewskiego. - Tam, gdzie jest poczucie zatroskania i wspólna modlitwa, tam jest miłość: do Kościoła, do Matki Najświętszej, do kapłanów. Wtedy czujemy się Kościołem. Wtedy czujemy się silni. Wiemy, że nie ma nic piękniejszego niż miłość. Wy do tego skarbca miłości, swoimi modlitwami, przyczyniacie się w sposób szczególny - mówił arcybiskup dziękując za "margaretkową" modlitwę, którą został otoczony.

Opiekunem Krajowym Apostolatu Modlitwy za Kapłanów "Margaretka" oraz opiekunem duchowym Apostolatu "Margaretka" w archidiecezji krakowskiej jest ks. Bogusław Nagel.