Kard. Dziwisz: Świętości Jana Pawła II nie dało się ukryć  

W papieskim sanktuarium zebrali się stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". 20. Dzień Papieski przebiega pod hasłem "Totus Tuus".

W homilii kard. Dziwisz zwrócił uwagę, że na głoszenie Ewangelii świat często odpowiada agresją i przemocą. - Dzieje wiary i Kościoła naznaczone są prześladowaniem ze strony ideologii, systemów i reżimów wrogich wobec Boga i człowieka - zaznaczył. Wieloletni sekretarz osobisty św. Jana Pawła II stwierdził, że z taką sytuacją zmierzył się także Jan Paweł II, gdy rozpoczynał swój pontyfikat. - Stanął wobec wyzwania, na które odpowiedział głoszeniem prawdy o Bogu i człowieku - mówił kardynał.

Mówiąc o drodze powołania młodego Karola Wojtyły, kaznodzieja przypomniał, że uformowała się ona w wierze ojców i miłości do Chrystusa i Kościoła, pielęgnowanej w domu i rodzinnej parafii w Wadowicach.

- Uderza nas konsekwencja, z jaką Karol Wojtyła odpowiadał na Boże zaproszenie na kolejnych etapach swego kapłańskiego życia i służby. On tych etapów nie projektował. Projektował je sam Chrystus, powierzając mu coraz większe zadania, aż po to największe i najtrudniejsze, jakim była Piotrowa posługa - podkreślał kard. Dziwisz.

Krakowski metropolita senior mówił, że świętość Jana Pawła II wyraziła się przede wszystkim w jego całkowitym oddaniu się Bogu. - Żył Bogiem na co dzień, a wyrazem tego była jego stała modlitwa niczym oddech serca. Pracował, pisał, podejmował decyzje, przyjmował ludzi, a to wszystko w Bożej obecności, której świadomość stale mu towarzyszyła - wspominał.

- Świętości papieża nie dało się ukryć. On nią promieniował i to był jego wkład w świętość Kościoła. Ojciec Święty świecił, inspirował, zachęcał, wskazywał drogę jako dobry i mądry pasterz - dodał. Jego zdaniem, mistyka i świętość Jana Pawła II "owocowała służbą Bogu i bliźnim".

Kard. Dziwisz podkreślał, że obchodzony od 20 lat Dzień Papieski wiąże się "z pamięcią i troską o formację młodego pokolenia Polek i Polaków". - Nic tak bardziej nie leżało na sercu Janowi Pawłowi II, jak właśnie życie i przyszłość młodych. To o nich mówił, że są nadzieją Kościoła i jego nadzieją - mówił.

W świątyni obecni byli stypendyści Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Magdalena Dobrzyniak /Foto Gość

- To ich zachęcał gorąco uświadamiając im, że "mówiąc Chrystusowi »tak«, mówią »tak« wszystkim swoim najszlachetniejszym ideałom". Mówił młodym z całym przekonaniem, bo stało za nim jego osobiste doświadczenie, by nie lękali się zawierzyć Chrystusowi, bo "On ich poprowadzi, da im siłę, by szli za Nim każdego dnia i w każdej sytuacji" - wspominał papieskie słowa do młodych wypowiedziane podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie w 2000 roku.

Nawiązując do słów "Totus Tuus", które są hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego, kard. Dziwisz podkreślał, że za tymi słowami kryje się postawa papieża, który zawierzył wszystko Matce Chrystusa. - Te słowa wyrażają jednocześnie radykalizm życia służby Ojca Świętego. Mierzył zawsze wysoko, nie zadowalał się przeciętnością - zauważył.

Na koniec krakowski arcybiskup senior zaapelował o wsparcie Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", która co roku pomaga kształcić ok. 2 tys. zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin. Hierarcha wezwał także do modlitwy za Białoruś, by "w tym tak bliskim nam kraju nastała wolność i sprawiedliwość", a także za dotkniętych pandemią.