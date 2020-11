Do udziału w modlitwie zachęca o. Adam Szustak OP.

Nowenna pompejańska o ustanie pandemii

Langusta na palmie

Modlitwa odmawiana jest od kilku lat na kanale Youtube "Langusta na palmie" od 1 listopada do 24 grudnia. W tym roku o. Adam Szustak zachęca, by wszyscy modlili się w intencji oddalenia pandemii. - Myślę, że nie trzeba tłumaczyć, dlaczego i nie trzeba mówić nam wszystkim, jak bardzo nasze życie się zmieniło i jak bardzo tęsknimy za tym, żeby życie wróciło do normalności - podkreśla dominikanin.

Ojciec Szustak zachęca, by odłożyć na bok wszystkie inne sprawy, choć rozumie, że każdy ma swoje osobiste intencje, które są dla niego ważne. Prosi, by nawet w takim przypadku dołączyć do "langustowej" nowenny. Jednak apeluje o odwagę zostawienia codziennych spraw i zjednoczenia się w modlitwie o ustanie pandemii.

- To nie jest tak, że Pan Bóg się nie zatroszczy o nasze inne sprawy, jeśli pomodlimy się w innej intencji. Tak nie jest. Jest wielka siła w jedności modlitwy - argumentuje.

- Wszyscy czujemy, że bardzo tego potrzebujemy. Wszyscy mamy dość i nie znajduję lepszego sposobu, jak oddać się całkowicie w ręce Pana Boga, a tego może najlepiej nas nauczyć Najświętsza Maryja Panna - dodaje.

Tym razem na kanale Langusty nie będzie codziennych filmików, ale o. Szustak planuje co tydzień dodawać filmik motywujący, "abyśmy nie zapominali, abyśmy nieustannie podnosili się ze zniechęcenia".

- Jest z nami Pan Bóg, a to znaczy, że wszystko jest w najlepszych rękach. Niczego się nie bójcie - kończy dominikanin.