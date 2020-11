Na krakowskiej AGH powstało Centrum Wsparcia Sanepidu  

Pomysł narodził się jeszcze na początku września, a obecne nasilenie pandemii koronawirusa spowodowało, że na prośbę Sanepidu rozpoczęła się jego realizacja. Uczelnia zapewnia infrastrukturę, a Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH koordynuje harmonogram pracy wolontariuszy (obecnie jest to ok. 20 osób).

Zespół prowadzi działania w Centrum Energetyki AGH przy ul. Czarnowiejskiej 36, w salach komputerowych, w których wolontariusze zajmują się przetwarzaniem informacji napływających do Sanepidu. Wszystkie wykonywane prace odbywają się pod nadzorem pracowników PSSE w Krakowie. Co ważne, wolontariusze pracują na takich samych zasadach jak pracownicy Sanepidu, to znaczy z zapewnieniem ochrony danych osobowych osób, do których mają dostęp. Studenci przeszli już szkolenia związane z bezpiecznym przetwarzaniem danych osób zgłaszających się do służb sanitarnych.

Warto dodać, że studenci mają zapewnione bezpieczne warunki pracy - pomieszczenia są odpowiednio przystosowane do przebywania w nich kilku osób oraz wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej. - Błyskawiczna reakcja studentów oraz ich zaangażowanie w przedsięwzięcie pokazuje ich odpowiedzialność, szczególnie że uczestniczą w zajęciach zdalnych w ramach swoich studenckich obowiązków. Do odbywania zajęć online studenci mają wyznaczone dodatkowe pomieszczenia - informuje Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik AGH.

To jeszcze nie wszystko. W ramach współpracy z PSSE w Krakowie specjaliści z zakresu informatyki z Katedry Informatyki AGH z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH, podejmą się audytu używanych przez Sanepid narzędzi informatycznych, w celu zaproponowania zmian usprawniających pracę tej instytucji.

Osoby zainteresowane wolontariatem na rzecz Sanepidu mogą zgłaszać się do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH.