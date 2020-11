Kraków. Konkurs szopek po nowemu  

Konkurs odbywa się od 1937 r., z przerwą w czasie II wojny światowej. Wpisał się już na trwałe w tradycję miasta. Od 1946 r. jego organizatorem jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, zwane obecnie Muzeum Krakowa. Biorą w nim udział dzieci, młodzież i dorośli. Regulamin Konkursu Szopek Krakowskich wymaga, by w każdej z nich były jakieś elementy związane z podwawelskim grodem. W 2018 r. szopkarstwo krakowskie trafiło na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

W tym roku sytuacja epidemiczna doprowadziła do zmodyfikowania regulaminu konkursowego. Szopki należy zgłosić przedstawicielom organizatora do 30 listopada wyłącznie pod adresem: celestat@muzeumkrakowa.pl lub pod numer tel.: (12) 431 75 90, 796 322 483. Gotowe szopki należy dostarczyć pomiędzy 16 a 30 listopada w umówionych wcześniej terminach do oddziału MK w Celestacie (ul. Lubicz 16). Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.muzeumkrakowa.pl.

Osoby, które po raz pierwszy chciały zbudować szopki konkursowe, mogły wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez członków znanej szopkarskiej rodziny Malików. Teraz mają taką możliwość za pośrednictwem internetu. Anna Malikowa, rzeźbiarka, twórczyni szopek, żona Jana Malika, muzyka, rzeźbiarza i poety, nagrała trzy warsztatowe filmy o konstruowaniu szopek. Można je obejrzeć w serwisie YouTube, umieszczone w profilu Anny Gertych-Malik.