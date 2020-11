Oprócz konsekracji nowej mensy ołtarzowej metropolita poświęcił też odrestaurowane w ostatnim czasie ołtarze boczne.

W homilii arcybiskup mówił m.in. - odwołując się do Listu do Hebrajczyków a także do V Prefacji wielkanocnej - że Chrystus jest Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem ofiarnym.

- Ołtarz stanowi centralny punkt każdego chrześcijańskiego kościoła. Kościół istnieje dla ołtarza, a nie ołtarz dla kościoła. Kościół stanowi szkatułę, w której znajduje się najwspanialszy klejnot - ołtarz - podkreślał, zwracając uwagę, że ołtarz wykonany jest z kamienia, bo wskazuje na Chrystusa, który jest opoką i skałą. - To Chrystus, jako duchowy fundament Kościoła zapewnia całemu Kościołowi niezniszczalność i trwałość. On jest Żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez niektórych, ale u Boga - jak pisze św. Piotr - "jest kamieniem wybranym i drogocennym” - przekonywał metropolita, dodając, że ołtarz wyniesiony jest ponad poziom kościoła, bo wskazuje na wzgórze, na którym umarł Chrystus oddając swoje życie za zbawienie świata.

Co więcej, człowiek wierzący, który chce oddawać cześć Bogu, wznosi się ponad materialny świat i łączy się z życiem duchowym, które jest nam dane w Chrystusie i przez Chrystusa. W kulcie zaś odzwierciedla się całe Boże objawienie, czyli to, co Bóg powiedział o sobie przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa.

- Syn oddaje chwałę Ojcu przez wypełnienie Jego woli aż do końca. Ojciec oddaje chwałę Synowi, którą był otoczony od momentu zrodzenia przez Ojca. My w tę wymianę czci wchodzimy wtedy, kiedy poznajemy Boga i wierzymy w Jezusa Chrystusa i kiedy przyjmujemy z całą powagą to, co o sobie powiedział: "Ja jestem Prawdą, Drogą i Życiem" - stwierdził metropolita.