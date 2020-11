Szlachetna Paczka opublikowała Raport o Biedzie w Polsce 2020 r.  

Obok takich danych trudno przejść obojętnie. Trudno też dziwić się, że tytuł raport brzmi przejmująco: "Szczęście to… czyste ubranie i bieżąca woda". Taka bowiem jest rzeczywistość wielu polskich rodzin.

W 2019 roku, zanim ktokolwiek w Europie usłyszał o nowym wirusie, ze skrajnym ubóstwem borykało się ponad 1,5 miliona Polaków. Wszystko wskazuje na to, że w 2020 r. ta liczba jeszcze się zwiększy. "Trudno mówić dziś o biedzie w Polsce bez kontekstu pandemii. Ale da się, a nawet trzeba, bo koronawirus to tylko jeden z wielu problemów, z jakimi zmaga się polskie społeczeństwo. Problemów, które nie pojawiły się w tym roku i które nie znikną, nawet gdy w końcu uda się pokonać wirusa" - czytamy we wstępie Raportu o Biedzie w Polsce 2020 r. Jak przekonują jego twórcy, powstał on po to, byśmy nie zapomnieli o tych, którzy biedni byli już wcześniej. Bo to oni najboleśniej odczuwają psychoekonomiczne skutki pandemii.

Jedną z takich osób jest pani Bronisława. Wstyd jej, bo jest świadoma tego, że źle pachnie, ale od dawna nie ma dostępu do łazienki. Gdy seniorka była zdrowa, prała ręcznie, ale dziś nie ma już na to siły. Załatwia się w garażu, przy węglu, gdzie znajduje się prowizoryczna ubikacja. Trzeba ją spłukiwać wiadrem, a to też wymaga energii. - Sąsiedzi? Ta wioska umarła - tłumaczy kobieta. - Wszyscy, których znałam, wyjechali albo są na cmentarzu. Może ja też powinnam już pójść do piachu? Tak byłoby najłatwiej, już by nie bolało - dodaje.

Nędza, w której żyje 1,5 mln Polaków, jest bezpośrednim zagrożeniem dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Granicę tego skrajnego ubóstwa, wyliczoną przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, stanowił w ubiegłym roku dochód w wysokości 614 zł na osobę miesięcznie w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Wielu nie ma nawet tyle, bo wg danych z Raportu o Biedzie średni dochód na osobę w rodzinach objętych wsparciem Szlachetnej Paczki to - po odliczeniu stałych kosztów utrzymania - 12 zł na dzień. "Średni" oznacza, że w wielu rodzinach kwota ta jest znacznie niższa.

"Jedno nieszczęście? Zdarza się. Drugie - pech. Trzecie… Jak to możliwe, że życie jest aż tak niesprawiedliwe?" - pisze we wstępie Raportu Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki. - Przez 20 lat w Szlachetnej Paczce widzieliśmy wiele. Przyzwyczailiśmy się - choć to może niezbyt eleganckie słowo. Sądziliśmy, że nic nas nie może zaskoczyć. I wtedy przyszedł rok 2020 - dodaje.

Wśród nieszczęść, które doprowadzają Polaków na skraj ubóstwa, są nie tylko choroba, niepełnosprawność, nieszczęśliwy wypadek, starość, samotność, czy pandemia. Bywa, że jest to również dzieciństwo (naznaczone samotnością, przemocą, itd.). Obecnie w Polsce, w skrajnym ubóstwie, żyje ponad 300 tys. dzieci.

Cały raport można przeczytać na www.szlachetnapaczka.pl. Tam również wciąż można znaleźć informacje o tym, jak włączyć się w tegoroczna Szlachetną Paczkę i pomóc tym, którzy w swoim nieszczęściu nie widzą szans na wyjście na prostą.