Piękno poezji Ewy Lipskiej  

Radio Kraków udostępnia od dziś płytę ze słuchowiskiem poetyckim "Droga pani Schubert". To zapis 59 wierszy Ewy Lipskiej, czytanych przez znanych aktorów krakowskich - Annę Polony i Jerzego Trelę.

Poetka wybrała na potrzeby słuchowiska wiersze z 8 tomów: "Droga pani Schubert...", "Miłość, droga pani Schubert...", "Czytnik linii papilarnych", "Pamięć operacyjna", "Miłość w trybie awaryjnym", "Pogłos", "1999" oraz "Gdzie indziej". Reżyserem słuchowiska, nagranego w sierpniu w studiu Radia Kraków i wyemitowanego na antenie 25 września, był wytrawny znawca poezji, muzyki i teatru prof. Józef Opalski. On także wybrał jako ilustrację muzyczną "Pavanę" Gabriela Fauré. Do legendy przeszły organizowane przez profesora w jego mieszkaniu spotkania, w trakcie których słuchano z płyt kwartety Franciszka Schuberta.

- Współistnieć z poezją Ewy Lipskiej to nie tylko radość, ale i perwersyjne wyzwanie intelektualne. Nadanie zaś ciężaru wypowiedzenia jej wierszom, dodanie ich teatralizacji to wyzwanie podwójne. Świat poezji E. Lipskiej to przecież prawdziwy "theatrum mundi". Fascynujący. Pragniemy się naszą fascynacją podzielić - zauważył reżyser słuchowiska.

Wzruszenia nie kryli także recytatorzy. - Poezja E. Lipskiej, przesycona gorzką ironią, jest zderzeniem romantycznej duszy ze współczesnym światem i zwariowaną rzeczywistością. Ale nie tylko zawartość intelektualna i emocjonalna tworzy oryginalność tej poezji, ale także jej forma, pełna zaskakujących metafor. Wszystko to razem sprawia, że jej twórczość jest fascynująca - podkreśla Anna Polony. Jerzy Trela ujawnił zaś, co go porusza w twórczości poetki. - Czytając wspaniałą poezję E. Lipskiej, przenoszę się w inny wymiar, inny świat. Świat pełen piękna, metafizyki. Po nagraniu tej płyty jestem bardzo wzruszony i chce mi się żyć - stwierdził aktor.

Album płytowy zawiera zarazem kolejny drukowany wybór wierszy E. Lipskiej. - Do płyty dołączamy tomik z wierszami wybranymi przez poetkę do słuchowiska. Dzięki temu wydawnictwo daje szansę obcowania nie tylko ze znakomitą interpretacją aktorską A. Polony i J. Treli, ale także z samą poezją w nowym wyborze autorki - poinformował Mariusz Bartkowicz, prezes Radia Kraków.

Informacje o sposobie kupna płyty można znaleźć na stronie internetowej www.radiokrakow.pl.

Warto dodać, że płyta "Droga pani Schubert" nie jest pierwszą publikacją Radia Kraków z nagraniami poetyckimi. Wcześnie był m.in. zapis wieczornicy radiowej "Stanisław Wyspiański. Róże i chochoły (w sto lat i jeden dzień od dnia pogrzebu)", dwie płyty, na których swoje wiersze czytali Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz, oraz wydany na 75-lecie Radia Kraków dwupłytowy album "Głosy poetów" z nagraniami radiowymi czytających swoje wiersze m.in.: Leopolda Staffa, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Nowaka, Jerzego Harasymowicza i Adama Ziemianina.