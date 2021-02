Będą nowi hejnaliści  

Wieża Hejnalica ma 81 m wysokości. Codziennie przez 24 godziny pełni w niej służbę dwóch hejnalistów, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Trębacze odgrywają hejnał 48 razy. By wspiąć się na poziom 54 m, gdzie znajduje się strażackie gniazdo obserwacyjne i skąd płyną dźwięki Hejnału Mariackiego, muszą pokonać 239 stopni drewnianych schodów.

- Mamy etaty dla 6 hejnalistów, chcemy jednak ich liczbę zwiększyć do 7. Ponieważ wieloletni trębacz Jan Sergiel odszedł na emeryturę, obecnie służbę pełni 5 strażaków. Tak więc w konkursie wyłonimy dwóch przyszłych hejnalistów - poinformował kpt. Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Chęć udziału w konkursie, który będzie miał 7 etapów, zadeklarowało do początków stycznia 35 osób, w tym 3 panie. - Ostatecznie na niedawne przesłuchania konkursowe zgłosiło się 26 osób. Komisja, w której składzie był artysta trębacz z Akademii Muzycznej, wyłoniła spośród nich 6 osób w wieku od ok. 25 do 45 lat, które przejdą do kolejnego etapu. Nie ma wśród nich żadnej z pań - powiedział kpt. Rosiek.

26 stycznia odbędzie się test wytrzymałości fizycznej dla kandydatów. Będą musieli m.in. przejść biegowy tzw. beep test wytrzymałości tlenowej, podciągać się na drążku oraz biegać zygzakiem "po kopercie". Bardzo ważne z punktu widzenia przyszłej służby na Hejnalicy będzie sprawdzenie, czy kandydat nie cierpi na lęk wysokości - akrofobię. Każdy z szóstki będzie musiał wspiąć się po drabinie na wysokość 20 metrów. Odbędą się także rozmowy kwalifikacyjne z autoprezentacją oraz badania psychologiczne, które rozstrzygną, czy kandydat może być dopuszczony do służby w PSP.

- Konkurs zostanie rozstrzygnięty na przełomie lutego i marca. Dwie osoby, które wyjdą z niego zwycięsko, zostaną stażystami w służbie przygotowawczej. Nie od razu jednak przystąpią do służby na Hejnalicy. Będą musiały przejść niezbędny dla strażaka zawodowego kurs przygotowawczy do działań ratowniczo-gaśniczych - poinformował oficer prasowy krakowskiej PSP.