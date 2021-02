Kraków. Wyspiański w Europeum  

Zamierzenia Muzeum Narodowego przedstawiono w trakcie konferencji prasowej online. - W czasie pandemii muzeum zostało poddane próbie i jej sprostało. Czekamy niecierpliwie na moment ponownego otwarcia naszych galerii dla publiczności - powiedział prof. Andrzej Szczerski, dyrektor MNK. - Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się do spektakularnych wystaw czasowych. Było ich coraz więcej i bardzo dobrze. Pamiętajmy jednak, że podstawą, filarem, na którym opiera się działalność muzeum, są wystawy stałe. Mamy wybitną kolekcję, którą w tej formie chcemy na nowo pokazać, dlatego w tym roku ten obszar naszej działalności będzie szczególnie istotny, choć jednocześnie jest obecny drugi filar, czyli działalność w ramach wystaw czasowych związanych z tematyką nowoczesności w historii sztuki polskiej XX i XXI wieku - dodał prof. Szczerski.

Nastąpią zmiany w 5 wystawach stałych. W kwietniu na I piętrze Arsenału Muzeum Książąt Czartoryskich zostanie otwarta w nowej aranżacji Galeria Sztuki Starożytnej, gdzie będzie można zobaczyć zabytki z kolekcji Czartoryskich i Potockich. W Gmachu Głównym z kolei nastąpi jesienią otwarcie w nowej odsłonie długo oczekiwanej Galerii Sztuki XX i XXI wieku. Zajmie całe II piętro. Będzie uzupełniona o nowe nabytki. Te dwie galerie istniały wcześniej. Będą także dwie nowe w Kamienicy Szołayskich, gdzie będzie prezentowany design, czyli wzornictwo oraz architektura. - Będzie to przedsmak tego, co znajdzie docelowe miejsce w budynku dawnego hotelu Cracovia, który zostanie gruntownie wyremontowany i zaadaptowany do celów muzealnych - zadeklarował prof. Szczerski.

Ze względu na problemy finansowe w dobie pandemii MNK zarzuciło na razie plany budowy nowego budynku dla Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. W oczekiwaniu lepszych czasów znajdzie ono w listopadzie swoje miejsce w Europeum, oddziale MNK mieszczącym się przy pl. Sikorskiego. - W chwili, gdy otworzyliśmy ponownie Muzeum Książąt Czartoryskich, które przejęło obowiązek prezentowania sztuki zachodnioeuropejskiej, istnienie Europeum w dotychczasowej formie przestaje mieć rację bytu. Nareszcie Stanisław Wyspiański będzie mieć swoje własne miejsce i, co ważne, z zachowaniem bezpieczeństwa zbiorów. Muzeum artysty zostanie zorganizowane na trzech poziomach budynku. W przyziemiu znajdą się przestrzenie edukacyjne, na parterze przygotujemy ekspozycję mniejszych prac, natomiast monumentalne cykle poświęcone Wawelowi, naturze i antykowi będą na pierwszym piętrze - poinformował dyrektor Szczerski. Ze względów konserwatorskich elementy ekspozycji będą zmieniane co jakiś czas.

MNK nie rezygnuje jednak z organizowania wystaw czasowych. - Od lipca rozpoczynamy cykl ekspozycji poświęconych historii nowoczesności. Będą to cztery odsłony mówiące o tym, w jaki sposób definiowano w kulturze polskiej pojęcie nowoczesności, od sztuk pięknych po architekturę i design. Te cztery rozdziały to: sztuka przełomu XIX i XX w., modernizm w czasach II Rzeczypospolitej, epoka PRL i czasy nam współczesne do 1989 roku - zapowiedział dyrektor Szczerski.