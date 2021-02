Zmarł ks. prał. Zdzisław Kałwa. Miał 90 lat  

Ksiądz Zdzisław Kałwa urodził się 20 grudnia 1931 r. we wsi Szpitary, należącej do parafii św. Anny w Nowym Brzesku. Miał pięcioro rodzeństwa. Uczęszczał do Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Po maturze w 1950 r., choć formalnie należał do diecezji kieleckiej, zgłosił się do WSD w Krakowie, gdzie został przyjęty.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Franciszka Jopa w katedrze na Wawelu 26 czerwca 1955 r. Jako wikariusz pracował w parafii św. Floriana w Krakowie, w parafii w Jeleśni, w Bielsku-Białej Leszczynach i w parafii św. Mikołaja w Krakowie.

Przez rok pełnił funkcję wikariusza-ekonoma w parafii Kosocice, a od 29 czerwca 1968 r. aż do emerytury był duszpasterzem w parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach. Był katechetą dzieci oraz młodzieży, prowadził przygotowanie kandydatów z dekanatu do sakramentu małżeństwa, a przede wszystkim był wychowawcą kilku pokoleń ministrantów i lektorów.

Owocem jego zaangażowania były liczne powołania kapłańskie. Z samej tylko wadowickiej parafii swe powołania kapłańskie zawdzięcza mu 15 księży, w tym bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

Ks. Kałwa brał też udział przy organizacji wszystkich pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Wadowic (w 1979, 1991 i 1999 roku). Przed laty był również przyjacielem i współpracownikiem kard. Karola Wojtyły.

Obecnie był najstarszym stażem seniorem wśród kapłanów pełniących posługę w Wadowicach.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza odbędzie się w wadowickiej bazylice w poniedziałek 25 stycznia o godz. 15.00.