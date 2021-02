Osoby, które zapiszą się na wydarzenie, będą miały dostęp do filmów pomagających w przeżyciu Wielkiego Postu oraz możliwość uczestnictwa w spotkaniach online z duszpasterzami młodzieży głoszącymi te nietypowe rekolekcje - ks. Sebastianem Kowalczykiem i ks. Marcinem Filarem. Jak zapowiadają, będzie to niezwykły plan treningowy dla duszy.

Podczas rekolekcji każdy bowiem będzie miał szansę podjąć pracę nad sobą i lepiej poznać Boga, korzystając z trzech prostych narzędzi, które tak naprawdę są już od wieków wypróbowane. Mowa o modlitwie, poście i jałmużnie.

Pracę indywidualną, dostosowaną do potrzeb i możliwości uczestnika, wspomagać będzie planer (w wersji elektronicznej lub książkowej), który już teraz można zamówić na stronie Wydawnictwa św. Stanisława BM, partnera wydarzenia. Planery zostały przygotowane we współpracy duszpasterzy i młodych ludzi, którzy korzystali już z materiałów adwentowych opracowanych przez duszpasterstwo. Zawierają one m.in. pomoc w podjęciu postanowień, listy wyzwań na każdy tydzień, rozważania do Ewangelii z miejscem na notatki oraz słowa papieża Franciszka do młodzieży. Można je stosować zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo, dzięki czemu jest to świetna propozycja także dla młodzieżowych grup formacyjnych (np. kandydatów do bierzmowania), zwłaszcza tych, które z powodu obostrzeń epidemicznych nie mogą spotykać się na żywo.

- Obecnie wiele przestrzeni naszego życia przeniosło się do świata wirtualnego. Już w Adwencie podjęliśmy starania, aby młodzi ludzie mieli możliwość pracy nad sobą poza komputerem. Dlatego właśnie we współpracy z młodzieżą przygotowujemy materiały, które pomagają w zorganizowaniu swojego czasu poza komputerem oraz zadbanie o relację z Bogiem i innymi ludźmi - na żywo - tłumaczy ks. Sebastian Kowalczyk, duszpasterz młodzieży archidiecezji krakowskiej.

Z kolei 16-letnia Zuzia przekonuje, że weźmie udział w "CrossPoście", ponieważ chce pogłębiać swoją wiarę. - Po pozytywnych doświadczeniach związanych z poprzednią inicjatywą rekolekcji adwentowych "Weźże się ogarnij" wiem, że "CrossPost" będzie równie owocny. Dzięki filmikom i planerowi będę mogła łatwo znaleźć czas na wiarę w planie dnia - mówi.

Zainteresowani podjęciem wyzwania wszystkie informacje znajdą na stronie www.crosspost.pl oraz w wydarzeniu na Facebooku.