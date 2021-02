Zakopane. Staro-nowe kolędy  

Dzisiaj, w sobotę 30 stycznia, grupa Vechi Acum wykona kolędy, pastorałki i pieśni bożonarodzeniowe w sanktuarium św. Antoniego (Bulwary Słowackiego 33) po Mszy św. o godz. 18. W skład zespołu wchodzą: Barbara Motyka - śpiew, skrzypce, Wojciech Bochenek - wokal, Jakub Hubicki - akordeon, Dominik Pietraszek - skrzypce, Wojciech Chlanda - kontrabas oraz Karol Wilkoszewski - instrumenty perkusyjne.

"Nazwa zespołu Vechi Acum, zaczerpnięta z języka rumuńskiego, oznacza dosłownie »staro-nowe«, co idealnie określa główny nurt muzyczny, jaki prezentują muzycy, a więc chęć przekazania tradycyjnej muzyki etnicznej w świeżym, niekonwencjonalnym wydaniu. Grupę tworzą osoby z różnych muzycznych regionów Polski - od Ziemi Żywieckiej, przez Ziemię Podhalańską, Polski Spisz i Podkarpacie. Połączyła ich muzyka, a w szczególności umiłowanie do dźwięków etnicznych, nie tylko polskich, ale i bałkańskich czy żydowskich - i właśnie taki repertuar prezentują na co dzień" - informują organizatorzy festiwalu.

Jutro zaś, w niedzielę 31 stycznia, w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Harendzie (Harenda 12), po Mszy św. o godz. 11 odbędzie się koncert "Świąteczna Gwiazdka", w trakcie którego Hanna Zbyryt, zakopiańska aktorka i reżyser, współzałożycielka Teatru Rozrywki RZT Szymaszkowa w Zakopanem, wykona z krakowskim pianistą Wojciechem Wachułką polskie i zagraniczne piosenki świąteczne oraz kolędy i pastorałki.

Transmisję obu koncertów będzie można obejrzeć jak zwykle na stronie internetowej www.festiwale.zakopane.pl oraz profilach społecznościowych miasta Zakopane.

Festiwal, trwający od 24 grudnia ub. roku, zakończy się we wtorek 2 lutego koncertem zespołu Harni w sanktuarium narodowym Matki Bożej Fatimskiej (ul. Krzeptówki 14), który rozpocznie się po Mszy św. o godz. 19.