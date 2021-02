Dobiega końca świąteczny challenge, czyli akcja pomocy dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Do dziś udało się zebrać ponad 75 tys. zł.

To już ostatnie chwile, żeby kolędować, ale też ostatni moment, aby wynagrodzić kolędników datkiem i wesprzeć Hospicjum św. Łazarza.

- Zachęcamy więc, aby zajrzeć na profil Hospicjum św. Łazarza w Krakowie na Facebooku lub wpisać w wyszukiwarkę #KolędaDlaHospicjum. Można tam znaleźć zbiór ponad 180 najpiękniejszych, najserdeczniej wykonanych kolęd, pastorałek, piosenek świątecznych dla chorych w Hospicjum św. Łazarza - mówi Renata Połomska, koordynator hospicyjnych Pól Nadziei.

Ilu kolędników do dziś wzięło udział w akcji? Trudno to policzyć, bo kolędują zarówno pojedyncze osoby, jak i całe zorganizowane grupy. Wśród nich są m.in. wojewoda małopolski Łukasz Kmita, Andrzej Grabowski, Andrzej Sikorowski, Rada Miasta Krakowa, uniwersytety: Jagielloński, Pedagogiczny, Ekonomiczny, Akademia Sztuk Teatralnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych, TVP3 Kraków, MPEC SA w Krakowie, MPK SA w Krakowie, Symbioza - Centrum Edukacji Ekologicznej ZZM, Szpital im. JPII, starostwa powiatowe, gminy, sołectwa, instytucje kultury, radni, chóry i zespoły, organizacje społeczne i stowarzyszenia, koła gospodyń, OSP, szkoły i przedszkola. Są też kolędnicy "spod samiuśkich Tater", a nawet z krajów Dalekiego Wschodu, którzy śpiewali razem z Instytutem Konfucjusza.

- Jest także dużo wykonań bardzo kameralnych, rodzinnych. Wiele kolęd zostało nagranych przed świętami i towarzyszyły one naszym pacjentom podczas świąt w Hospicjum św. Łazarza, dając im radość i świadomość, że świat o nich pamięta. To bardzo ważne, szczególnie w czasie pandemii - dodaje R. Połomska i dziękuje wszystkim za okazaną do tej pory dobroć i solidarność.

Kolędowaniu towarzyszy bowiem zbiórka pieniędzy prowadzona na www.pomagam.pl/KoledaDlaHospicjum. Datki można wpłacać też bezpośrednio na konto hospicjum (szczegóły TUTAJ). Do dziś udało się zebrać ponad 75 tys. zł.