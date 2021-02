- To dzieło ma być budowane na skale słowa Bożego i promieniować mocą i pięknem Ewangelii na Polskę, Europę i cały świat - mówi ks. Krzysztof Wons, dyrektor salwatoriańskiego Centrum Formacji Duchowej.

Na kamień węgielny budowanego przez księży salwatorianów Domu Słowa składają się wersety Pisma Świętego, nadsyłane do CFD przez związane z tym miejscem osoby z Polski i zagranicy. - Są to fragmenty, które najbardziej wpłynęły na ich życie, zrodziły je do wiary, podniosły, nawróciły, wskazały drogę, okazały się przełomem w historii osobistej, rodzinnej, wspólnotowej. Ulubione cytaty przesyłali również ludzie niewierzący, dla których Biblia pozostaje wielkim kodem kulturowym - wyjaśnia ks. Wons.

Strukturę kamienia węgielnego stanowią także osobiste modlitwy: uwielbienia, dziękczynienia, prośby, przebłagania, wyrażające duchowe doświadczenia tych, którzy formowali się i będą się formować w przyszłości w Domu Słowa.

Jak głosi akt erekcyjny Domu Słowa, kamień węgielny jest położony jako jego podwaliny w roku beatyfikacji założyciela salwatorianów sł. Bożego Franciszka Marii od Krzyża Jordana w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku św. Józefa i na rok przed jubileuszem 25-lecia działalności CFD.

Centrum Formacji Duchowej w Krakowie rozbudowuje się, ponieważ liczba pragnących odprawić rekolekcje znacznie przekracza możliwości lokalowe dotychczasowego domu rekolekcyjnego. Od października 1997 do sierpnia 2020 r. w rekolekcjach wzięło udział 65 tys. osób, ponad 32 tys. z nich to świeccy, pozostali to osoby zakonne i kapłani.

Na organizowane tu spotkania zgłasza się coraz więcej osób. Brakuje pokoi, a słuchacze nie mieszczą się w auli konferencyjnej i często siedzą na korytarzu. Brakuje również odpowiedniej recepcji, holu i biur.

W salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej od ponad 20 lat odbywają się rekolekcje lectio divina, warsztaty weekendowe i konferencje. Tutaj organizowane są zajęcia szkół biblijnej, kierownictwa duchowego czy wychowawców zakonnych i seminaryjnych. Wśród prelegentów można znaleźć znane nazwiska, jak abp Piero Marini, kard. Gianfranco Ravasi, o. Raniero Cantalamessa OFMCap, o. Anselm Grün OSB czy kard. Robert Sarah.

Według planów, ma powstać trzykondygnacyjny ośrodek o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3000 m kw. Budynek został zaprojektowany na rzucie litery omega, w symetrycznym układzie. W drugim etapie rozbudowy będzie on połączony przez oszklone łączniki z domem św. Józefa i głównym domem Centrum Formacji Duchowej. Znajdą się tu aula dla 260 osób, oratorium, recepcja, rozmównice, kawiarenka, archiwum i świetlica.

W lewym skrzydle zaprojektowano pokoje dla uczestników rekolekcji. W skrzydle prawym będą pomieszczenia biurowe, techniczne, pokoje dla gości oraz pomieszczenia dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za funkcjonowanie CFD. Budynek ma być dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

W dzieło rozbudowy Domu Słowa zaangażowało się wiele osób. Zawiązała się wspólnota wolontariuszy, związana od lat z krakowskim CFD poprzez modlitwę i udział w rekolekcjach. Wspólnota jest otwarta na innych chętnych, którzy chcą podzielić się swoim czasem i zdolnościami. Jej zadaniem jest nie tylko wsparcie Domu Słowa w zdobywaniu pieniędzy na rozbudowę, ale także tworzenie relacji między tymi, którzy w jakikolwiek sposób zetkną się z drogą i praktyką lectio divina w CFD w Krakowie. Rozbudowę wspierają swoją modlitwą siostry klauzurowe i osoby chore.