W ramach roku jubileuszowego 160-lecia obecności Królowej Tatr na Wiktorówkach (1861-2021), oo. dominikanie odwiedzają podhalańskie parafie z figurą Matki Boskiej Jaworzyńskiej. W parafii w Poroninie okazją do świętowania jubileuszu był parafialny dzień chorych.

W kazaniu przypomniał on o niezwykłym różańcu ofiarowanym Matce Boskiej Jaworzyńskiej przez Jana Pawła II. Różaniec ma cztery medaliki. Każdy medalik upamiętnia wydarzenie z życia Papieża Polaka. Na pierwszym jest Matka Boża Nieustającej Pomocy z datą chrztu Karola Wojtyły. Drugi przedstawia Matkę Bożą na Piasku z datą święceń kapłańskich, a trzeci Matkę Bożą Kodeńską z datą święceń biskupich. Na czwartym widnieje natomiast Matka Boża Częstochowska oraz data wyboru na papieża. Kaznodzieja zachęcał też do zaproszenia Maryi do swojego życia (tak, jak uczynił to Jan Paweł II), by w Niej szukać oparcia.

Figura Królowej Tatr została koronowana w 1992 roku przez kardynała Franciszka Macharskiego. Co roku Wiktorówki odwiedza wielu pielgrzymów i tatrzańskich turystów. Z tym szczególnym miejscem związany jest również abp Marek Jędraszewski - metropolita krakowski, który chętnie spędza urlop w Zakopanem, wędrując po Tatrach.