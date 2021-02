Biskup Zając, honorowy kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, życzył też ks. Kosowskiemu, by na nowej drodze w kapłańskiej posłudze prowadzili go św. s. Faustyna oraz św. Jan Paweł II.

- Nie potrzeba wielkiej wyobraźni, by uświadomić sobie, że w tych dramatycznych czasach, które również odbiły się wyraźnie i boleśnie na tej wspólnocie parafialnej [w październiku 2020 r. z powodu COVID-19 zmarł dotychczasowy proboszcz parafii ks. Czesław Sandecki - przyp. aut.], wkraczasz na nową drogę. Drogę, która jest - jak się okazuje - pełna dramatów, a przede wszystkim jest pełna Bożego miłosierdzia. Dlatego też niech Jezus Miłosierny prowadzi cię tymi drogami - mówił bp Zając. - Życzymy ci, abyś dalej prowadził to dzieło słowem, modlitwą i czynem, i stawał się coraz bardziej apostołem miłosierdzia w tej wspólnocie parafialnej - dodał.

Ksiądz Kosowski w homilii zauważył z kolei, że w dzisiejszej Ewangelii widzimy obraz Jezusa, który lituje się nad człowiekiem przychodzącym do Niego z problemem trądu. A trąd wykluczał ze społeczeństwa, ze wspólnoty i powodował, że człowiek był na marginesie życia. - Jezus dopuszcza zaś tego człowieka do siebie i mówi: "Chcę, bądź oczyszczony". Jest to dla nas wskazówka - jeśli czujesz się samotny, odrzucony, wyłączony ze wspólnoty, przychodź do Jezusa, tutaj, do kościoła, do miejsca, które On nam pozostawił. Bo bez względu na to, jak inni cię postrzegają, On cię kocha. Swoimi dobrymi oczami chce cię ogarnąć, otoczyć swoją miłością oraz siłą - mówił ks. Kosowski. Wskazał także, że tylko Jezus jest odpowiedzią na wszystkie nasze problemy i sprawy, które przeżywamy. - W tym miejscu, dzięki sakramentom świętym, człowiek nabiera mocy i siły, a Jezus mówi do każdego: "Bądź blisko Mnie, bądź Mi posłuszny - w sposób doskonały". Wtedy tylko wpiszemy się w dzieło zbawcze Chrystusa. Wtedy On będzie nas prowadził i otaczał swoją mocą - przekonywał ks. Kosowski.

Zgodnie z prawem kanonicznym, obejmując urząd proboszcza, złożył on także - na ręce ks. Andrzeja Kopicza, delegata metropolity krakowskiego - publiczne wyznanie wiary i przyrzeczenie wierności. Prosił również zebranych o modlitwę oraz zapewnił, że ze swej strony zrobi wszystko, by dobrze służyć parafii.

Ksiądz Kosowski jest dyrektorem archidiecezjalnego Wydawnictwa św. Stanisława BM w Krakowie. Dotychczas posługiwał w parafii NMP Matki Kościoła na Białym Prądniku. Jest także prezesem Fundacji Bożego Miłosierdzia, działającej przy łagiewnickim sanktuarium.