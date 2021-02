Kraków. Zbroja króla Zygmunta Augusta trafi na Wawel  

Będzie docelowo eksponowana w Zbrojowni Zamku Królewskiego na Wawelu. Wykonana w 1533 r. w Innsbrucku zbroja była darem cesarza Ferdynanda I dla 13-letniego Zygmunta, z okazji zaślubin z nim jego córki Elżbiety. Zygmunt nie był już wówczas jedynie królewiczem, lecz od 1530 r. królem Polski, wybranym w trakcie elekcji vivente rege, czyli za życia swojego ojca Zygmunta Starego (1467-1548).

Zbroja znajdowała się wpierw w zbiorach wiedeńskich, zabrana prawdopodobnie przez Austriaków z zamku w Starej Lubowli po zajęciu Spisza w 1769 roku. Po I wojnie światowej znalazła się w Budapeszcie. Była przechowywana w Węgierskim Muzeum Narodowym. - Warto dodać, że to dzieło renesansowej sztuki płatnerskiej było po II wojnie światowej wypożyczane na wystawy w Krakowie. Tak było w latach 70. (Wawel), w roku 2000 (Wawel) i 2017 (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) - przypomniał Jarosław Kazubowski, historyk sztuki i publicysta.

"24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, rząd węgierski podjął decyzję, by ta unikatowa pamiątka, stanowiąca część historycznego dziedzictwa Polski, trafiła do naszych zbiorów muzealnych. To kolejny przykład naszych doskonałych relacji z Węgrami, partnerskiej współpracy oraz osobistej przychylności premiera" - napisał 26 grudnia ub. roku na swoim profilu na FB premier Mateusz Morawiecki. "Zbroja Zygmunta II Augusta będzie zapewne jedyną, w pełni zachowaną, zbroją polskiego króla w obecnych zbiorach Rzeczypospolitej. Z istniejących dokumentów wynika, że została wykonana przez płatnerza z Innsbrucku, a monogram »E S« na jej napierśniku oznacza imiona Elisabetha i Sigismund" - dodał premier.