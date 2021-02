Rekolekcje ze św. Janem Pawłem II  

Rekolekcjonista rozwijał m.in. myśl św. Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest". Ksiądz Dziedzic przypomina, że w Wielkim Poście w sensie duchowym musimy wejść do Wieczernika i zobaczyć Pana Jezus, który obmywa nogi swoim uczniom oraz staje się chlebem łamanym dla zbawienia świata. Obecność w Wieczerniku ma nam przypominać zobowiązanie do naśladowania Jezusa: "Bądź więc dla wszystkich chlebem! Nie może być tak, że dla jednych jesteś chlebem, a dla drugich zakalcem". Dziś ludzie nie chcą widzieć Jezusa tylko w obrazach, w figurach, w przeczytanych książkach. - Ludzie chcą widzieć Jezusa w nas. Dlatego najważniejsze przykazanie naszego Mistrza: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". Pamiętaj, wielkość człowieka mierzy się nie tym co, posiada, ale kim jest - tego uczył nas Jan Paweł II - powiedział rekolekcjonista.

"Święty Jan Paweł II ze mną na zawsze - Święty4ever" to inicjatywa duszpasterska skupiająca ludzi, którzy chcą wyrazić bliskość ze świętym papieżem Polakiem oraz zgłębiać jego nauczanie. - Akcja będzie trwała do 18 maja, czyli do rocznicy 101. urodzin Karola Wojtyły. W jej ramach zachęcamy, prócz udziału w nabożeństwach 18. każdego miesiąca, do codziennego odmówienia o godz. 21.37 jednej dziesiątki Różańca oraz jednego wezwania z Litanii do św. Jana Pawła II, czytania tekstów papieskich (w poniedziałki, środy oraz piątki są publikowane stosowne fragmenty na kontach @swiety4ever na Facebooku oraz Twitterze), dostrzeżenie oraz okazanie pomocy potrzebującemu, który żyje obok nas, wystawiania wizerunków św. Jana Pawła II w oknach swoich domów oraz mieszkań, a także wywieszenia flagi papieskiej w dniach: 2 kwietnia, 27 kwietnia oraz od 13 do 18 maja - poinformował ks. Tomasz Jarosz, pomysłodawca i organizator akcji.

Linki do rekolekcji w serwisie YouTube:

I nauka rekolekcyjna

II nauka rekolekcyjna