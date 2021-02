Serce Młodych. Jezuicka inicjatywa dla młodzieży  

Jubileuszowe świętowanie zaplanowane zostało w ramach programu Serce Młodych. Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursach adresowanych do rodzin, młodzieży i wspólnot młodzieżowych w parafiach.

Zadaniem rodzin jest przygotowanie pracy plastycznej lub filmowej, przedstawiającej hasło konkursowe, które brzmi: "Serce rodziny w Sercu Jezusa".

"Dobrze widzi się tylko Sercem" to konkurs adresowany do młodych. Aby wziąć w nim udział, należy przedstawić w jednej z trzech form (plastycznej, literackiej, filmowej) interpretację hasła konkursu w powiązaniu z Sercem Pana Jezusa.

Parafialne grupy młodzieżowe mogą wziąć udział w konkursie "W rytmie Serca". Organizatorzy zachęcają, by we wspólnotach przygotować akcję promującą kult Serca Bożego. "Jej formą i miejscem prezentacji może być parafia, kościół czy ośrodek, przy którym się spotykacie lub z uwagi na wyzwania pandemii przestrzeń online. Przedmiotem pracy konkursowej jest przygotowanie sprawozdania ze stworzonej przez Was akcji w dowolnej formie" - wyjaśniają.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 1 maja na adres organizatora, czyli Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków. Rozstrzygnięcie konkursów zaplanowano na 1 czerwca. Informacje, regulaminy i formularze zgłoszeniowe znajdują się TUTAJ.

W drugim etapie świętowania zostanie zaprezentowana piosenka rap, którą specjalnie na jubileusz stworzy znany i lubiany raper ks. Jakub Bartczak.

Trzeci, finałowy etap to dwa spotkania w czerwcu. Dla dzieci zaplanowano specjalny odcinek programu "Przepiękne Królestwo", którego premiera odbędzie się w najbliższą sobotę po ich święcie - 5 czerwca. Będzie ona miała miejsce na portalu YouTube, a link do filmu zostanie opublikowany na FB Jezuici w Polsce.

Dla młodzieży natomiast zostanie przygotowane spotkanie uwielbieniowe w ramach cyklu spotkań o nazwie "Uwielbieniowa Łódź Ratunkowa" z kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ojców jezuitów w Łodzi. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo, a link do niego znajdzie się na tym samym fanpage'u.

Oba spotkania poprowadzi znana wspólnota Mocni w Duchu.

Główne uroczystości jubileuszowe 100. rocznicy poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa odbędą się 11 czerwca. Podczas Mszy św. w bazylice NSPJ w Krakowie ponownego zawierzenia narodu Sercu Bożemu, w obecności Konferencji Episkopatu Polski, dokona jej przewodniczący abp Stanisław Gądecki. W łączności z centralnym wydarzeniem w Krakowie akt ten zostanie złożony również w każdej parafii w kraju.

