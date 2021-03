Kampania Wielkopostna dla najuboższych w Tanzanii  

Zasada jest taka, aby to, czego można sobie odmówić w okresie Wielkiego Postu, przeznaczyć dla najuboższych. Wszystkie zebrane w tym czasie w Kiabakari dary - odzież, żywność, pieniądze - w Wielką Sobotę są segregowane, dzielone i przekazywane tym, którzy są w znacznie gorszej sytuacji materialnej od darczyńców. Z racji odległości, kosztów transportu i cła fundacja nie zbiera darów rzeczowych, ale fundusze, które przed świętami Wielkiej Nocy przekazywane są do Kiabakari.

- W Kiabakari Kampania Wielkopostna odbywa się po siódmej stacji Drogi Krzyżowej w każdy piątek. Ludzie podchodzą do ołtarza i do koszyków składają wartość tego, co sobie odmówili w czasie minionego tygodnia. Ci, którzy nie mogą być na Drodze Krzyżowej, przynoszą do kancelarii - opowiada ks. Wojciech Kościelniak. Dodatkowo w Wielki Czwartek taca i dary ołtarza przeznaczone są na cele Kampanii Wielkopostnej. Do Kampanii włączane są również ofiary i dary składane w czasie poświęcenia pokarmów wielkanocnych.

W minionym latach Kampania Wielkopostna w Kiabakari przynosiła średnio kwotę ponad 2 tys. zł. W przeliczeniu są to góry mydła, proszków do prania, jedzenia, ubrań i butów dla chorych, seniorów i więźniów w więzieniu w Kiabakari.

Kampania trwa do końca Wielkiego Postu. Można do niej dołączyć TUTAJ. Zbiórka prowadzona jest na profilu FB fundacji.

Fundacja Kiabakari powstała w 2008 r. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jej głównym celem jest zwalczanie nędzy i nierówności społecznych w krajach rozwijających się.

Działania fundacji skierowane są do wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy, bez względu na ich pochodzenie etniczne, płeć, przekonania religijne. Obejmują takie dziedziny życia, jak wychowanie, edukacja, zdrowie, praca, bezpieczeństwo żywnościowe, kultura oraz środowisko naturalne.

W Kiabakari w Tanzanii fundacja wspiera Ośrodek Zdrowia. Dzięki niej powstało również przedszkole, ukończona została budowa szkoły podstawowej. Fundacja wybudowała jedyną tego typu w regionie Klinikę Okulistyczno-Stomatologiczną. Prowadzi akcję dożywiania dzieci, wspiera Fundusz Szkolny - umożliwiając dzieciom z ubogich rodzin naukę w szkole i przedszkolu. W Lamadi w Tanzanii wybudowała ośrodek dla dzieci z albinizmem.