Do włączenia się w to wydarzenie zachęca Wojciech Zięba, prezes krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Monika Łącka: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, znoszący przesłankę eugeniczną do aborcji, wzmocnił w polskim prawie ochronę życia człowieka od poczęcia. Wydawać by się więc mogło, że modlitwa w tej intencji nie jest już potrzebna.

Wojciech Zięba: Niestety, nie wszyscy chcą respektować ten wyrok. Pojawiają się przecież kolejne pomysły na kompromisy, czyli na eugenikę 2.0, a ich wprowadzenie (np. w przypadku tzw. wad letalnych) byłoby łamaniem praworządności i konstytucyjnego prawa do życia, które przysługuje człowiekowi także w fazie prenatalnej, i które wyrok TK tylko potwierdził, podtrzymując tym samym dotychczasową linię orzeczniczą. Organizując Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, który potrwa od 19 do 25 marca (od uroczystości św. Józefa do Dnia Świętości Życia), chcemy zwrócić na to uwagę oraz przypomnieć, że prawo chroniące życie jest ważne, bo ono pomaga kształtować nasze sumienia. Warto również zapytać samych siebie: co jeszcze możemy zrobić dla dzieci nienarodzonych i ich rodziców?

Środowiska proaborcyjne często mówią, że obrona życia to domena katolików, którzy troszczą się tylko o dziecko, a zapominają o kobiecie, i którzy próbują narzucać swoje przekonania innym. Obalacie te mity.

To wielka manipulacja, która ma za zadanie antagonizować matkę i dziecko, by uchodziło za jej wroga. Troszczymy się o oboje, a przede wszystkim o rodzinę, dlatego będziemy się modlić m.in. za rodziców, którzy dostali trudną diagnozę prenatalną – o odwagę dla nich, by z miłością przyjęli dziecko. Chcemy też modlić się o prawe sumienie dla lekarzy, położnych, pielęgniarek oraz farmaceutów, jak również o rozwój hospicjów perinatalnych i o odrzucenie wszelkich prób kompromisów i o respektowanie prawa Bożego. Warto zauważyć, że już w 1982 r. Bernard Natanson, nawrócony aborcjonista (który wykonał kilkadziesiąt tysięcy aborcji, w tym także na swoim dziecku), publicznie powiedział, że jedną z najważniejszych strategii grup proaborcyjnych jest tzw. karta katolicka. Przyznał, że te grupy doskonale wiedzą, iż wśród przeciwników aborcji jest dużo osób innych wyznań, a nawet ateistów, ale robi się wszystko, by wmówić opinii publicznej, że przeciwko aborcji są tylko fundamentalistyczni katolicy.

- Aby dyskutować o aborcji, trzeba opierać się na faktach, a nie używać haseł napisanych na kartonach - mówi W. Zięba. Robert Krawczyk

Szczegółowe informacje o Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia można znaleźć na www.pro-life.pl. Wydarzeniom patronuje m.in. "Gość Niedzielny".