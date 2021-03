Zmarł proboszcz z zakopiańskiej Olczy  

Uroczystości pogrzebowe rozpocznie Msza św. w sobotę 20 marca o godz. 12 w sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik (Zakopane-Olcza, os. Piszczory 13).

Duchowny należał do zgromadzenia księży misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. w Krakowie z rąk bp. Albina Małysiaka. Od 1982 r. był duszpasterzem akademickim przy parafii Świętego Krzyża w Warszawie. W 1991 r. został proboszczem parafii św. Anny we Wrocławiu. W latach 1993–2002 był proboszczem w parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Do Zakopanego przybył 29 czerwca 2003 roku. Od 2019 r. pełnił funkcję duszpasterza parafii na Olczy.

Ksiądz Mieczysław Kozłowski miał 72 lata, zmarł 17 marca w zakopiańskim szpitalu.

W rozmowie z "Gościem Niedzielnym" w 2005 r. tak wspominał swoją pracę w Zakopanem: "Kiedy dowiedziałem się, że wolą przełożonych mam podjąć posługę duszpasterską w Zakopanem-Olczy, może to zabrzmi śmiesznie, ale najbardziej bałem się zimna. Przyjeżdżałem wcześniej do stolicy Tatr, ale nigdy nie więcej jak na kilka dni. Dzisiaj, kiedy rozpocząłem już trzeci rok duszpasterskiej gazdówki, nie żałuję, że mogę tu być. Spotykam na swojej drodze bardzo życzliwych ludzi, prawdziwych świadków Chrystusa. Staram się dzielić doświadczeniem, którego nabrałem w ciągu trzydziestu lat kapłaństwa. Choć nie wszystko można przenieść w tutejsze realia" - mówił przed laty ks. Mieczysław.