Prosta droga do szczęścia  

- Teksty z Pisma Świętego zawsze działają. One są nawet na Facebooku - mówił do dzieci ks. Wojciech Węgrzyniak, który głosił rekolekcje wielkopostne w parafii w Miętustwie.

Ksiądz Węgrzyniak w czasie spotkania rekolekcyjnego z dziećmi w wieku szkolnym zachęcał je do czytania Pisma Świętego. - Różnie w życiu bywa - czasami coś przeskrobiecie, mama i tata się na was zdenerwują, jest wam smutno... Może właśnie wtedy sięgnijcie do tekstu Pisma Świętego. Jezus zawsze jest z wami, On także pomoże ogarnąć wszelkie troski i kłopoty - mówił rekolekcjonista.

Choć rekolekcje wielkopostne trwają zazwyczaj kilka dni, to tym razem zaplanowano tylko jedno spotkanie, z powodu obostrzeń wynikających z pandemii. Było ono transmitowane na parafialnym profilu na Facebooku.

Ksiądz Węgrzyniak odniósł się także do wydarzeń sprzed 20 lat. - W tym roku mija 20 lat od ataków terrorystycznych na Word Trade Center w Nowym Jorku. Kiedy w dzień tragedii prezydent USA George Bush mówił o tym strasznym wydarzeniu, przywołał słowa z Pisma Świętego: "Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną". Te teksty zawsze działają. One są bardzo prostą receptą na szczęście! - podkreślił ks. Węgrzyniak.

Spotkanie z ks. Węgrzyniakiem miało miejsce podczas popołudniowej Mszy św., którą odprawiał wikary i katecheta ks. Krzysztof Pierzchała. Duchowni polecili modlitwie wszelkie problemy młodych parafian.

Ksiądz Węgrzyniak to znany rekolekcjonista, publicysta i felietonista, publikuje m.in. w "Gościu Niedzielnym", jest wykładowcą akademickim. Pochodzi z miejscowości Mizerna koło Nowego Targu.