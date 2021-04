Zwierzaki na pokładzie  

- Obecnie musimy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych, ale wierzymy, że wspólnie pokonamy pandemię i pomimo szeregu restrykcji, które zapewne pozostaną z nami na dłużej, to w zbliżającej perspektywie pasażerowie coraz liczniej będą korzystać z usług krakowskiego lotniska. Oferta letniej siatki Kraków Airport będzie pozwalać zarówno na podróż lotniczą w ulubione zakątki Europy czy świata, ale również na powrót turystów do Krakowa i do Małopolski - komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

W siatce połączeń Lato 2021 znalazło się wiele słonecznych kierunków, które kuszą słońcemi ciepłym morzem. Od 2 lipca linia lotnicza Ryanair uruchomi połączenie na grecką wyspę Korfu. Loty PROSTOzKRAKOWA Wizz Air do drugiego największego miasta w Chorwacji Splitu będą dostępne dwa razy w tygodniu w okresie czerwiec-wrzesień.

Santorini to kolejna malownicza wyspa będąca ulubionym miejscem do odpoczynku wielu Polaków na którą będziemy mogli polecieć dzięki Ryanair i Wizz Air.

PLL LOT planują przywrócić transatlantycki kierunek do Chicago, a także uruchomić połączenie do Nowego Yorku. W przyszłym tygodniu poznamy także kolejne wakacyjne propozycje narodowego przewoźnika PROSTOzKRAKOWA.

Należy pamiętać, że zarówno liczba oferowanych kierunków, jak i częstotliwość połączeń może ulec zmianie w zależności od sytuacji pandemicznej oraz wprowadzanych obostrzeń.

Pomimo pandemii Kraków Airport obsługuje także zwierzęta. W marcu podróżowało ich szesnaście. To o 7 zwierzaków mniej niż w marcu ubiegłego roku. Linie lotnicze, którymi w marcu najczęściej podróżowali czworonożni pasażerowie to LOT Polish Airlines (56%) oraz Lufthansa (44%).

Najwięcej kotów i psów podróżowało pomiędzy Krakowem a Warszawą (50%), Frankfurtem (44%) oraz Chicago (6%). Łącznie od początku 2021 roku Kraków Airport obsłużył 43 zwierzęta. Najpopularniejszymi kierunkami w pierwszym kwartale 2021 r. były: Chicago (35%), Frankfurt (33%), Warszawa (30%) oraz Amsterdam (2%).