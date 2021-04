Decyzja o organizacji tegorocznego happeningu "Róża dla Jezusa Miłosiernego" nie tylko nie była oczywista, ale do ostatniego momentu wisiała na włosku. Bo choć w Wielki Czwartek ks. Bogusław Seweryn, który wiele lat temu wymyślił "Różę" (a obecnie jest proboszczem w sanktuarium Narodzenia NMP w Gdowie i moderatorem Diakonii Miłosierdzia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej), dostał na to przedsięwzięcie pozwolenie z Urzędu Miasta Krakowa, to wątpliwości były: czy uda się utrzymać reżim sanitarny, czy nie powstanie zgromadzenie i czy wszystko odbędzie się tak, jak trzeba.

- Gdyby była dziś kiepska pogoda, tak jak jeszcze dwa dni temu, to byłby to znak, że happening nie jest wolą Pana Jezusa, tylko naszą. A jednak tradycyjnie pogoda dopisała, więc i nas nie mogło zabraknąć - żartuje ks. Seweryn.

Na Rynku Głównym pojawiło się jednak nie kilkuset tancerzy (w 2019 r. Taniec Wielkanocny zatańczyło aż 570 osób), a jedynie ich 24 przedstawicieli, którzy dwukrotnie wykonali układ taneczny do melodii "Jezu, ufam Tobie". Wszyscy odmówili też Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wydarzenie było transmitowane na Facebooku, na profilu Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, by każdy mógł włączyć się w tę niezwykłą modlitwę.

- Już po raz 11. wyszliśmy na Rynek Główny, by przypomnieć światu - tak bardzo w ostatnim roku pogubionemu - o Bożym Miłosierdziu i zaprosić do świętowania jutrzejszego święta Bożego Miłosierdzia. Postanowiliśmy też, że białe róże z cytatami z "Dzienniczka" św. s. Faustyny, które zawsze rozdawaliśmy przechodniom, w tym roku przekażemy medykom i pacjentom Szpitala im. Dietla w Krakowie, by ci, którzy tak bardzo potrzebują teraz Bożego miłosierdzia, mogli się do Niego przytulić - wyjaśnia ks. Bogusław.

Warto dodać, że obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia w sanktuarium Bożego Miłosierdzi w Łagiewnikach rozpoczną się już dziś wieczorem. O godz. 20 odbędzie się tam nabożeństwo Drogi Miłosierdzia transmitowane w TVP3.

Jutro, 11 kwietnia, Msza św. o godz. 7.00 odprawiona w kaplicy klasztornej transmitowana będzie natomiast przez TVP1. TVP1 oraz TVP Polonia transmitować będą z kolei główną Mszę św., której o godz. 10 przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, który poświęci Dzwony Nadziei dla Samoa i Wysp Tonga. W modlitwę w Godzinie Miłosierdzia będzie zaś można się włączyć za pośrednictwem TVP3 (pasmo ogólnopolskie). Pozostałe Msze św. w sanktuarium zostaną odprawione o północy z soboty na niedzielę, a w niedzielę o godz. 6, 8, 12.30, 16 oraz 18, a w kaplicy klasztornej o godz. 12 (w języku angielskim), 17 (w języku hiszpańskim) i o 19.

Wszystkie Msze św. i nabożeństwa z bazyliki będą też transmitowane przez internetowe radio i Telewizję Miłosierdzie na stronie milosierdzie.pl. Msze św. z kaplicy klasztornej będą transmitowane na stronie www.faustyna.pl.