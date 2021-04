Ojciec Salezy Bogdan Brzuszek OFM był franciszkaninem z krakowskiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej.

Urodził się 3 stycznia 1933 r. w Chruślinie (pow. Opole Lubelskie). Do zakonu wstąpił 21 sierpnia 1950 r. w Pilicy; święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1958 r. w Krakowie z rąk bp. Herberta Bednorza. Specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej na KUL uwieńczył pracą doktorską w roku 1970.

Był adiunktem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), gdzie wykładał teologię systematyczną. Ponadto prowadził zajęcia w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie oraz w rodzimym WSD franciszkanów w Krakowie-Bronowicach. Był członkiem Towarzystwa Teologicznego w Krakowie i Towarzystwa Dogmatyków Polskich.

Pod jego kierunkiem powstały 44 prace magisterskie, a jego bibliografia obejmuje ponad 370 artykułów naukowych, encyklopedycznych, recenzji oraz prac popularnonaukowych.

Przez długie lata pełnił funkcję wicepostulatora sprawy beatyfikacyjnej sługi Bożego br. Alojzego Kosiby. To dzięki jego staraniom ukazała się znana powszechnie książka "Patron maluczkich. Brat Alojzy Kosiba", zawierająca - oprócz podstawowego materiału dokumentacyjnego autorstwa o. Wenantego Miziniaka - wiele serdecznych wspomnień o Alojzeczku, poezji jemu poświęconych, zapisów wygłoszonych kazań i przemówień. Ojciec Salezy przyczynił się do przygotowania urzędowego zbioru dokumentów procesowych "Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis", złożonego w 2007 r. w rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacji.

Ojciec Brzuszek był również wicepostulatorem w procesach beatyfikacyjnych papieża i tercjarza franciszkańskiego św. Jana XXIII (na Polskę) oraz franciszkańskich błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej: o. Narcyza Turchana OFM, o. Krystyna Gondka OFM, br. Marcina Oprządka OFM i br. Brunona Zembola OFM.